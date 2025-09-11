快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河喊風險，網友秒解讀：反指標信號，台股續噴。（中央社）
謝金河在專欄點名「飆股天際線沒有永遠只漲」，舉台光電、智邦、川湖、奇鋐、富世達等千金股的回檔例子，並提醒生技投機風險、強調基本面終局論；同時提到康霈的市值管理與後續「交成績單」壓力。文章基調偏審慎，但社群立即出現「反指標」解讀浪潮。

留言區火速歪樓成多頭動員...從「老謝看空＝穩了」、「明天要上26000了嗎？」到「年底三萬不是夢」，一票網友把警示視為反向訊號；更有人把本輪行情與AI、降息、權值營收題材並列，認為短線情緒仍偏多，點名「要歐印啦」、「滿倉 現在」。

也有冷靜派抓重點...老謝把焦點落在「基本面能不能撐得住」生技減資與過往解盲翻車的個案，對比保瑞、美時、藥華藥的獲利數字，提醒高本益比題材若無業績兌現，修正會更快、更深；康霈「進指數後的成績單」同樣被點名是考題。

留言延伸討論朝「結構＋輪動」千金股回檔並不等於結束，反而像「換手等業績」；權值與老AI、蘋概、機器人鏈，搭配季底及年底作帳與降息預期，成為多頭的續航理由；但對純題材、純市值管理的族群，社群也不諱言「一旦不如預期，修正更狠」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

老謝喊「飆股天際線沒有永遠只漲」！網嗨：年底三萬不是夢

謝金河在專欄點名「飆股天際線沒有永遠只漲」，舉台光電、智邦、川湖、奇鋐、富世達等千金股的回檔例子，並提醒生技投機風險、強調基本面終局論；同時提到康霈的市值管理與後續「交成績單」壓力。文章基調偏審慎，但

台股創新高⋯轉折點在明年5月？網猜「散戶遲到」上看28000

台積電（2330）登上1225元天價、加權指數觸及25233.89點新高之際，PTT股板掀起討論。一名網友分享新聞並直言「股市老手說話了，噴到明年五月、上看28000點」，並補充「成交量離歷史高點還早、散戶七月才進場」，拋問「各位怎麼看？」貼文隨即引來大批回應，支持者與質疑派兩路論戰。

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

美國對中祭出關稅，市場一度傳出台股將重挫至15000點以下，不少網友甚至預測可能跌到12000或13000點。但實際走勢卻與預期相反，台股自短時間從兩萬點初跌至萬七後，隨即止跌回升，並一路上攻至25000點創高。這樣的反差讓PTT股板掀起討論，有人直言「是不是投資人自己過度恐慌了？」

PPI數據低於預期…9月聯準會一次降兩碼？辣媽：關鍵還得看CPI數據

通膨數據低於預期，9月降息是定局了嗎？ 昨天美國公布8月生產者物價指數（PPI）月減0.1％，為四個月來首度下滑，年增率則降至2.6％，低於預期。數據公布後，美債殖利率全面下跌（價格上漲），標普

人人買股票？高鐵乘客全在看盤 網憂是「過熱」警訊

台北股市10日終場漲337.41點，收25192.59點。一名網友在PTT發文分享所見，表示早上搭高鐵與到銀行辦事時，發現許多人盯著手機看盤，並以台積電帶動投資熱潮為例，感嘆「無腦買長線幾乎會賺」，回顧去年8月、今年4月的「股災」後，自己對後市看好，拋問「是否人人買股票的時代已經來臨？」同時也自我提醒，「這時更要思考可能的風險。」貼文引發板上熱烈討論。

星宇航空（2646）回巔峰無望？網悲觀：股性冷、量少難攻「除非有亮眼財報」

星宇航空（2646）10日股價下跌0.8%，股價來到24.9元。一名網友在Dcard股票板貼文，直問「星宇還有機會回到巔峰嗎？」並附近月股價約25元上下震盪的走勢圖，引發網友熱議。有人以自身觀察指出，近一個月走勢偏弱、回檔後僅見小幅反彈，討論焦點迅速從「能否回高點」擴散至「基本面、籌碼面與題材」是否仍有支撐。

