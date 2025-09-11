老謝喊「飆股天際線沒有永遠只漲」！網嗨：年底三萬不是夢

謝金河在專欄點名「飆股天際線沒有永遠只漲」，舉台光電、智邦、川湖、奇鋐、富世達等千金股的回檔例子，並提醒生技投機風險、強調基本面終局論；同時提到康霈的市值管理與後續「交成績單」壓力。文章基調偏審慎，但社群立即出現「反指標」解讀浪潮。

留言區火速歪樓成多頭動員...從「老謝看空＝穩了」、「明天要上26000了嗎？」到「年底三萬不是夢」，一票網友把警示視為反向訊號；更有人把本輪行情與AI、降息、權值營收題材並列，認為短線情緒仍偏多，點名「要歐印啦」、「滿倉 現在」。

也有冷靜派抓重點...老謝把焦點落在「基本面能不能撐得住」生技減資與過往解盲翻車的個案，對比保瑞、美時、藥華藥的獲利數字，提醒高本益比題材若無業績兌現，修正會更快、更深；康霈「進指數後的成績單」同樣被點名是考題。

留言延伸討論朝「結構＋輪動」千金股回檔並不等於結束，反而像「換手等業績」；權值與老AI、蘋概、機器人鏈，搭配季底及年底作帳與降息預期，成為多頭的續航理由；但對純題材、純市值管理的族群，社群也不諱言「一旦不如預期，修正更狠」。

