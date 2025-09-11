PPI數據低於預期…9月聯準會一次降兩碼？辣媽：關鍵還得看CPI數據

快訊

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國8月PPI月減0.1%、年增2.6%，低於預期，市場解讀通膨壓力放緩，9月降息機率大增。不過真正關鍵仍在CPI數據，將決定聯準會降息幅度。（美聯社）
通膨數據低於預期，9月降息是定局了嗎？

昨天美國公布8月生產者物價指數（PPI）月減0.1％，為四個月來首度下滑，年增率則降至2.6％，低於預期。數據公布後，美債殖利率全面下跌（價格上漲），標普500續創新高，市場幾乎完全消化聯準會下週將降息的預期，甚至開始討論這次是否降息兩碼。

最新的PPI數據看來通膨壓力是有放緩，舒緩了關稅可能推升物價的擔憂。

而市場解讀背後原因，可能是關稅效應尚未完全反映：企業或許仍在消化庫存、調整合約，成本轉嫁需要時間。

但也可能是因為，部分產業透過供應鏈轉移、吸收成本，削弱了關稅帶來的物價壓力，所以通膨可能沒有如之前預期的嚴重。

這份PPI數據雖屬利多，真正關鍵仍在於消費者端的價格表現。週四要公布的CPI就成為焦點，目前市場預估核心CPI月增0.3%。今天晚上再來看看市場猜的凖不準。

若CPI同步放緩，將進一步強化聯準會在9月會議上降息的理由。若高於預期，市場對「一次降息2碼」的期待可能降溫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

