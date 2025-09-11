星宇航空（2646）回巔峰無望？網悲觀：股性冷、量少難攻「除非有亮眼財報」

星宇航空（2646）10日股價下跌0.8%，股價來到24.9元。一名網友在Dcard股票板貼文，直問「星宇還有機會回到巔峰嗎？」並附近月股價約25元上下震盪的走勢圖，引發網友熱議。有人以自身觀察指出，近一個月走勢偏弱、回檔後僅見小幅反彈，討論焦點迅速從「能否回高點」擴散至「基本面、籌碼面與題材」是否仍有支撐。

原PO好奇，星宇航空過去曾見高點，如今股價整理，若長期看好品牌與航線擴張，是否仍有重返高位的可能？也有人提到旺季效應、股東優惠與「長抱觀光循環」等思路，但同時擔心市場人氣轉淡、題材退潮，進退兩難。

支持者多從體驗與季節面切入，認為星宇新機型、航點擴張帶動口碑「寒暑假通常較強，旺季出、淡季買」；也有人偏向存股流，「買來領股東優惠或長期持有」，甚至分享「家人買上百張」、「18元抱到現在」等案例，主張以時間換取空間，等待機場擴建或旅遊旺季帶動一波想像。

質疑派則集中在籌碼與股性「股性冷、交易量少、大戶不愛就難漲」、「炒作退潮後資金走人」、「要回高點得靠亮眼財報」。亦有人提醒增資稀釋風險、航空業本就難賺錢，將其歸類為「價值／題材股」而非飆股。技術派則給出「K值低於15再分批」或「橫盤跌破再拉升」等進出準則，強調不要情緒化攤平。

還有網友稱「營收未勝長榮前難有戲」、也有人提「美國航線啟動、三航廈完工或帶來一波」、另有「旺季解套、淡季回補」的循環操作法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。