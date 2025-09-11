人人買股票？高鐵乘客全在看盤 網憂是「過熱」警訊

台北股市10日終場漲337.41點，收25192.59點。一名網友在PTT發文分享所見，表示早上搭高鐵與到銀行辦事時，發現許多人盯著手機看盤，並以台積電帶動投資熱潮為例，感嘆「無腦買長線幾乎會賺」，回顧去年8月、今年4月的「股災」後，自己對後市看好，拋問「是否人人買股票的時代已經來臨？」同時也自我提醒，「這時更要思考可能的風險。」貼文引發板上熱烈討論。

該網友表示，高鐵車廂、銀行等公共空間出現「集體看盤」現象；他把近期行情與情緒對比，指出在先前大跌洗禮之後，市場情緒轉向樂觀。其問題意識集中在兩端，一是「普羅大眾參與市場是否已成常態」、二是「樂觀背後是否伴隨新風險」。

從原PO的心得來看，他傾向認為權值股與長期投資理念推升參與度，尤其台積電帶動的示範效應，使「不熟市場的人也敢進場」。但他並未鼓吹追價，而是反覆強調「當人人皆談論持股時，更應留意風險」，希望網友分享觀察與判斷。

留言區呈現多元分歧。看多派認為「資產無處可去、ETF門檻降低」推動投資走向日常化，稱「0050長期布局不會太糟」、「越多人買、流動性越佳」。也有人指出「許多先前被洗下車的散戶尚未回流，談全民還太早」，強調「看盤不代表有持股」。

審慎派則搬出「擦鞋童理論」視作過熱指標，提醒觀察融資水位是否逼近3,000億元、是否出現「全職交易／離職」與「少年股神」等情緒性訊號；亦有人提到「不少個股仍趴在地板，漲勢集中於AI、權值」，全民普漲的敘事未必成立。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。