聯合新聞網／ 綜合報導
台積電衝上1225元、台股創25233點新高，PTT熱議「上看28000點」說法，看多與質疑聲兩派論戰。圖／聯合報系資料照片
台積電衝上1225元、台股創25233點新高，PTT熱議「上看28000點」說法，看多與質疑聲兩派論戰。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）登上1225元天價、加權指數觸及25233.89點新高之際，PTT股板掀起討論。一名網友分享新聞並直言「股市老手說話了，噴到明年五月、上看28000點」，並補充「成交量離歷史高點還早、散戶七月才進場」，拋問「各位怎麼看？」貼文隨即引來大批回應，支持者與質疑派兩路論戰。

根據媒體報導，資深分析師杜金龍以波浪理論推估：今年4月指數自17306點啟動主升段，若以低點1.5～1.618倍量化推算，滿足區在26000～28000點，波段轉折點可能落在明年5月。他並以2022年10月12629點至2024年7月24416點的前一段行情為佐證，指出回檔8個月後再起，屬結構性上升延續。籌碼面則觀察近期日量約5900億元、仍低於7600億元高峰，雖有量能隱憂，但顯示籌碼穩定。

一名網友在PTT發文，心得聚焦「主升段仍在進行式」與「散戶遲到」兩點，其一，成交量未見極端亢奮、遠離歷史天量；其二，散戶多在7月才逐步進場、融資由2000億墊高至2600億，顯示市場熱度尚未過熱。原PO據此傾向樂觀看待，並以「上看28000」拋出討論。

留言區一派看多者認為邏輯成立，指出「GG不跌，大盤很難跌」、「AI、半導體與金融權值撐場」、「四月解定存進場到現在幾乎翻倍」，並稱「無腦0050長抱」更勝追高殺低；也有人替杜背書，回憶其在4月台積電跌破800元時喊買「有準到」，稱其抓大波段「今年相對精準」。

但質疑聲同樣強烈，不少人以「丸、完了、快逃」等口號式回應，視名嘴喊多為反指標，酸言「創高才開示」、「去年還說節令變盤」、甚至戲謔其「定存很多筆」。審慎派則提醒「半導體關稅細節未定」、「量能未能有效放大」、「內外資畫線、政策面與匯率變數仍在」，擔心情緒亢奮導致追高風險，主張「魚尾留給別人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 散戶 大盤 半導體 台積電 杜金龍

