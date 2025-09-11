台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

美國對中祭出關稅，市場一度傳出台股將重挫至15000點以下，不少網友甚至預測可能跌到12000或13000點。但實際走勢卻與預期相反，台股自短時間從兩萬點初跌至萬七後，隨即止跌回升，並一路上攻至25000點創高。這樣的反差讓PTT股板掀起討論，有人直言「是不是投資人自己過度恐慌了？」

根據媒體報導，美國總統川普推動關稅政策，引發市場震盪。然而後續談判進展，以及半導體、資通訊產品設廠美國豁免課稅，使台積電等大型權值股未受嚴重衝擊，反而支撐台股大盤。部分分析更點出，當時的急跌帶來融資斷頭與散戶停損潮，反而形成籌碼沉澱，助長後續強勁反彈。

一名網友在PTT回顧表示，當時眾多網友一致看空，甚至推測萬五過高、萬二萬三才合理，如今回頭卻見台股創高。他質疑是否「所謂的大師開示」其實是投資人恐慌的投射，認為市場情緒往往放大了政策衝擊。此提問引發網友熱烈回應，不少人調侃空方預測已被徹底打臉。

留言中，支持者指出0050長期投資才是正解，並笑稱「不要摸底，無腦0050不好嗎？」；也有人認為台積電是關鍵，「GG不跌，大盤就不會跌」，更有人直言「台灣出口7成以上在豁免名單，怎麼可能崩盤」。不少人回顧當時停損的投資人，直言「四月停損的現在應該天天期待崩盤吧」、「恐慌蛙才是最大輸家」。

另一派則提醒風險尚未解除，認為半導體關稅細節未定，加上國際局勢與匯率波動，未來仍有不確定性；有人點出國安基金與外資進場才是護盤主因，也有人嘲諷「唱衰仔」一再失準，卻持續帶風向。更多網友則延伸到結構面，認為AI、半導體與金融成分股撐住大盤，短期預測多半只是雜音，「行情來到，唱多唱空只是演戲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。