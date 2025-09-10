快訊

杜金龍看台股：台積電續強、鴻海200元可分批！年底挑戰2.8萬點、9月魔咒不在

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股進入第四季主升段，杜金龍預估年底有望挑戰28,000點，並點名台積電、鴻海、台達電為核心持股；其中台積電除息在即，鴻海200元附近仍具承接空間。記者杜建重／攝影
台股進入第四季主升段，杜金龍預估年底有望挑戰28,000點，並點名台積電、鴻海、台達電為核心持股；其中台積電除息在即，鴻海200元附近仍具承接空間。記者杜建重／攝影

資深分析師杜金龍在《鈔錢部署》節目中表示，台股第四季將延續主升段行情，年底指數有望直攻28,000點。他強調，今年4月大盤已先行修正，因此「9月魔咒」與「中秋變盤」不再適用，整體走勢應偏向創高後溫和換手，再續攻高。

台積電：除息前後為布局時機

杜金龍指出，台積電近期股價多在1160至1195元區間整理，成交量縮代表籌碼沉穩，投資人多以等待9月16、17日除息及第三季財報為觀察點。

他認為，7、8月台幣貶值有利營收與獲利，加上外資目標價已調升至1740元以上，長線表現仍具支撐。

操作策略上，可把握美股ADR或費半大跌後，台積電早盤回檔的買點，避免追高。

鴻海：200元仍可分批承接

針對鴻海，杜金龍表示，8月營收不如市場預期，但外資已上修EPS至15至17元，部分研究機構給出目標價達340元。

他建議投資人不必因短線整理過度悲觀，200元附近可逢回分批布局，長線仍有望挑戰前高234.5元，甚至再創歷史新高。

年底挑戰28,000點

展望第四季，杜金龍預估指數仍在主升段，年底有望上看26,000至28,000點。

他以17306點作為起漲基準，若乘上1.5至1.618倍，合理區間落在26,000至28,000點。

他補充，台股上市公司今年獲利年增率約10%，明年估計15%，其中電子族群預估增幅達17%，為行情續攻的重要支撐。

「9月魔咒」不在

回顧歷史，台股常見9月走弱或中秋變盤...

不過杜金龍認為，今年4月已出現大幅修正，因此9月行情不再承受額外壓力；10月恰逢中秋連假，也不需預設大跌劇本。他直言，當前格局應以「創高—小幅拉回—再創高」視之，指數仍有空間。

三大核心持股

在選股方面，杜金龍點名三檔核心標的：

台積電

鴻海

台達電

他認為，這三檔均受惠於AI與新產業發展，長線仍是布局重點。不過提醒投資人，操作節奏以拉回分批為宜，避免情緒性追價。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

