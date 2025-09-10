快訊

台股衝破2萬5！郭哲榮：當初說今年有機會2萬6時一堆人笑我

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮強調，早在台股跌到17306點時就喊「今年挑戰2萬6」，如今大盤衝上25272點，他直言：「現在還覺得不可能嗎？」並提醒降息前才是最佳進場時機。圖／聯合報系資料照片
郭哲榮強調，早在台股跌到17306點時就喊「今年挑戰2萬6」，如今大盤衝上25272點，他直言：「現在還覺得不可能嗎？」並提醒降息前才是最佳進場時機。圖／聯合報系資料照片

台股9月10日盤中最高衝上25272點，再創歷史新高。分析師郭哲榮直言，當初台股跌到17306點時，他就喊過「今年要挑戰2萬6」，結果不少人笑他天馬行空，如今大盤突破2萬5，他回擊：「現在還覺得不可能嗎？」

郭哲榮指出，這波大盤能噴出，關鍵在於美國下週即將降息。降息讓美元走弱，資金自然往外流，台灣也成為受惠市場。新台幣已經連續5天升值，資金行情強力推升台股。

不過，他提醒投資人別太掉以輕心。歷史經驗顯示，利多正式落地後，股市反而容易出現震盪。他強調，真正的進場時機就是「現在」，等行情衝過2萬6再追，恐怕只剩後悔。

在債市方面，郭哲榮提到，美債ETF近期受到台幣升值影響走勢震盪，但長線趨勢已經轉多。他表示，未來還要觀察美國PPI與CPI數據，這將影響降息的路徑，但整體方向仍有利於債市表現。

郭哲榮最後強調，不管是台股還是美股，行情都已全面轉強，加上AI題材持續發酵，挑戰2萬6的目標，不再只是口號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

