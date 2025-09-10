台達電（2308）漲不停衝破2兆市值！外資喊價880元…網：1000了啦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外資調高台達電目標價至880元，市場熱議能否挑戰千金股。中央社
台達電（2308）9日盤中一度衝上798元漲停，市值首度突破2兆元，擠進台股第四大市值公司。外資看好AI電源需求，直接將目標價拉高至880元，重申「加碼」。對照現價仍有逾一成空間，市場立刻引爆討論。

不少網友興奮直喊「估計幾天就要挑戰千金了」、「1000了啦！」，甚至出現戲稱的「阿達千元蛙」梗，笑說破千就是解成就的一刻。不過也有人冷眼提醒「外資你在賣餒」、「上千就是出貨點」。

討論串中更有投資人分享自身經驗，有人感嘆「看台光、奇鋐、光聖都破千，很有感慨，感慨在於抱不住」，也有人炫耀「300多買的，像電池一樣放著」。台達電的表現，讓持股者與觀望者心情兩樣情。

也有網友酸味全開，直言「股價也通膨了」、「名字有台X電的都飛天了」，將台達電放進近期千金股潮流脈絡來看，顯示市場對高價股的氛圍正達到高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資調高台達電目標價至880元，市場熱議能否挑戰千金股。

金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

分析師郭哲榮（哲哲）在昨（9）日《榮耀華爾街》影音中直球點名金居（8358），形容主力力道強勁，但也提醒投資人保持敬畏心。節目同時聚焦大盤創高、降息時點與「降息前後股債表現差異」，並針對老AI族群、權

台積電（2330）再創新高天花板已到？網憂心：漲多就是最大利空

台積電（2330）再度刷新歷史新高，雖然手中有持股的投資人樂開懷，但也有人開始憂心：這波漲勢會不會已經太快太猛，反而醞釀一場修正？原PO拋出疑問，想聽聽板友們怎麼看待「創新高」背後的風險與機會。

出借映泰慘虧四成！股民哭喊「眼不見為淨」 網友建議兩極

一名股民在Dcard發文表示，自己在2024年底出借了一張映泰股票，近期歸還時只拿到90多元利息，卻驚見帳面虧損高達43%，整張股票市值不到兩萬元，讓他直呼「一看直接傻眼」，並詢問該繼續放著、止損，還是再掛借券「眼不見為淨」。

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

台股今（10）日一開盤直衝25,091點，直接改寫歷史新高，盤前期指也一度摸到25000關卡，版面瞬間熱度爆表。市場焦點緊盯權值股帶隊與指數關卡攻防，投資人情緒在慶賀與觀望間擺盪。 回到盤面背景

美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期

美國3年期公債標售需求強勁！ 昨天有3年期的美國公債標售，總發行量是580億美元。 在得標者部分，初級交易商僅承接8.4%（遠低於常見的15–25%），顯示需求強勁。意思是，願意持有債券比

