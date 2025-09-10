台達電（2308）漲不停衝破2兆市值！外資喊價880元…網：1000了啦

台達電（2308）9日盤中一度衝上798元漲停，市值首度突破2兆元，擠進台股第四大市值公司。外資看好AI電源需求，直接將目標價拉高至880元，重申「加碼」。對照現價仍有逾一成空間，市場立刻引爆討論。

不少網友興奮直喊「估計幾天就要挑戰千金了」、「1000了啦！」，甚至出現戲稱的「阿達千元蛙」梗，笑說破千就是解成就的一刻。不過也有人冷眼提醒「外資你在賣餒」、「上千就是出貨點」。

討論串中更有投資人分享自身經驗，有人感嘆「看台光、奇鋐、光聖都破千，很有感慨，感慨在於抱不住」，也有人炫耀「300多買的，像電池一樣放著」。台達電的表現，讓持股者與觀望者心情兩樣情。

也有網友酸味全開，直言「股價也通膨了」、「名字有台X電的都飛天了」，將台達電放進近期千金股潮流脈絡來看，顯示市場對高價股的氛圍正達到高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。