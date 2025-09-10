金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

分析師郭哲榮（哲哲）在昨（9）日《榮耀華爾街》影音中直球點名金居（8358），形容主力力道強勁，但也提醒投資人保持敬畏心。節目同時聚焦大盤創高、降息時點與「降息前後股債表現差異」，並針對老AI族群、權值股走勢給出盤面解讀。

昨台股再創歷史新高，盤中觸及「24,880點」，收「24,855點」，終場上漲「307點」！

郭哲榮將主因歸結為「降息行情」：下禮拜四凌晨兩點公布「我認為確定就是要降息了」。同時提出歷史統計：台股「降息前漲，降息當天及後10日不一定漲」，並稱「當天上漲機率只有37%」、「後10天上漲機率只有25%」，相對之下「美債後10天平均漲幅2.8%」。

他也強調目前「台股這個行情就是散戶都還沒有完全回來」，並提到外資期貨「空單口數18,792口」，對比去年6月下旬的低水位，解讀「行情還有機會再噴」。同時以成交量未回到6,000億（與去年對比）為例，認為熱度仍未完全點燃，即便之後有短線震盪也會影響多頭主軸。

哲哲在直播中罕見連續點名金居（8358），直言其籌碼結構相當特殊。他表示「金居的忠實戶大戶夠有力！哲哲佩服」，但也坦言「還是大膽預測一下，我認為這還是屬於邊拉邊出的格局」。他進一步指出，「因為就大戶指標數量來看還是減少了，比例還是減少了」，即便如此，主力透過拉高便能出貨，「就算我現在隨便賣賣到跌停，我還是可以200元以上賣掉（低點買還是能獲利出場）」。

哲哲認為金居短線動能確實強勁，但也存在主力高檔出貨的風險；他提醒投資人要抱持「敬畏的心」，因為這是一檔高波動、高風險的股票。

他形容「買金居是勇者，做空金居是傻瓜」，做空者輸錢機率更高，但這也不代表買進就一定穩賺，投資人仍需審慎控管風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。