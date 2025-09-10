台積電（2330）再創新高天花板已到？網憂心：漲多就是最大利空

台積電（2330）再度刷新歷史新高，雖然手中有持股的投資人樂開懷，但也有人開始憂心：這波漲勢會不會已經太快太猛，反而醞釀一場修正？原PO拋出疑問，想聽聽板友們怎麼看待「創新高」背後的風險與機會。

原PO指出，台積電基本面依舊穩健，但估值已被推升到高檔，國際科技股雖偏多，但市場氛圍常常一夕翻轉。究竟創高代表行情才剛開始，還是高檔已經在累積修正壓力？他希望能得到更多觀察指標或訊號的分享。

不少人直言「是 快逃」、「創高就快逃!」、「是的沒錯 快崩了」，甚至有人酸「你買了就會跌 你空了就會漲」、「漲的越多 跌的越多 空軍已經在賺錢的路上了」；這派網友認為短線已經漲太快，不如先落袋為安。

也有不少人強調台積電本益比不算貴，「從本益比看GG真的還好, 問題都是川普」、「2026eps估66-67，目前股價1200，只有18倍，你覺得估值過高我還覺得過低勒」；這些人認為，基本面與長線獲利能力仍可支撐股價，除非外部變數爆發，否則不用太擔心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。