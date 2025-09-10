快訊

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今早開盤直上25091點，刷新歷史新高，市場情緒沸騰。中央社
台股今（10）日一開盤直衝25,091點，直接改寫歷史新高，盤前期指也一度摸到25000關卡，版面瞬間熱度爆表。市場焦點緊盯權值股帶隊與指數關卡攻防，投資人情緒在慶賀與觀望間擺盪。

回到盤面背景，前夜美股四大指數全面收紅，那斯達克與標普小幅續漲，費半同步走高。台股開盤後權值領衝、期現貨齊揚，留言區湧現里程碑式簽到與噴發梗圖，資金明顯朝大型權值與指數商品靠攏。

多頭歡呼「今天直上25000啦」、「做多等數錢」、「台股25k，開香檳！」、「25000留名」。

冷靜與反向「會開高走低 收最低？」、「這種樂觀是不是跟1月初很像」、「沒量最為致命 咱們看下去」、「股票不可能一直漲啦，今天就是開高走低」。

創高之後更要回到紀律，關卡不是終點，關鍵在部位控管與應對路線...順勢者盯好停利與資金節奏，觀望者別用情緒對抗趨勢；不論是指數商品或權值股，設定風險上限、分批機制，讓獲利與回檔都有章可循。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

