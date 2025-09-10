快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
降息預期＋避險需求推動，3年期美債利率落在3.49%，成全球資金焦點。（路透）
降息預期＋避險需求推動，3年期美債利率落在3.49%，成全球資金焦點。（路透）

美國3年期公債標售需求強勁！

昨天有3年期的美國公債標售，總發行量是580億美元。

在得標者部分，初級交易商僅承接8.4%（遠低於常見的15–25%），顯示需求強勁。意思是，願意持有債券比較長的投資人購買意願很強烈。最終利率 3.49%。

為何3年期需求強勁？

降息預期升溫：市場認為短端利率未來將下降，3年期可在利率繼續下跌前鎖定收益。

中短天期避險偏好：相比10年、30年受赤字與供給壓力影響，3年期對利率風險敏感度較低，投資人更願意配置。

全球資金尋求收益：最近日本、歐洲長債殖利率近期飆高，包含法國、英國公債等等，都備受壓力。

所以，有部分資金轉向美國中期票據，平衡收益與風險。

可以說，在歐洲財務壓力升溫之際，美債是受益者；因為美元與美債仍是當前避險首選。

最近債市的狀況已經比四月份的時候好很多，若跟年初比較起來，每個天期的債券應該都是獲利的狀態，而台灣發行的債券ETF因為用台幣計價，在台幣大幅升值的情況下，目前仍是虧損的。

然而，分散投資還是可以降低整體投資組合的風險， 如果覺得股票波動太劇烈的話， 美債仍是很適合平衡波動的商品。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台人平均財富952萬…全球第15、超越日韓！PTT狂刷「我拉低平均」

金居（8358）衝高！股民「還能上車嗎？」網分裂：妖王續噴或韭菜收網

貨物稅減免上路！中華車股價飆漲 網酸：補助都進車商口袋

相關新聞

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

台股今（10）日一開盤直衝25,091點，直接改寫歷史新高，盤前期指也一度摸到25000關卡，版面瞬間熱度爆表。市場焦點緊盯權值股帶隊與指數關卡攻防，投資人情緒在慶賀與觀望間擺盪。 回到盤面背景

美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期

美國3年期公債標售需求強勁！ 昨天有3年期的美國公債標售，總發行量是580億美元。 在得標者部分，初級交易商僅承接8.4%（遠低於常見的15–25%），顯示需求強勁。意思是，願意持有債券比

台人平均財富952萬…全球第15、超越日韓！PTT狂刷「我拉低平均」

媒體報導引述瑞士銀行最新數據，台灣成人平均資產31.2萬美元（約952萬元），全球第15、亞洲第3，超越南韓與日本；資產中位數11.4萬美元（約350萬元），全球第17。數字一出，網路討論瞬間升溫，有

貨物稅減免上路！中華車股價飆漲 網酸：補助都進車商口袋

新修正的《貨物稅條例》7日正式實施，汽機車汰舊換新最高可享10萬元減徵優惠，帶動車市在農曆七月淡季回溫，中華車（2204）股價更一度衝上近半根停板，重返60元大關。新聞被轉貼到PTT後，網友卻不買單，直批國產車早已「賺得盆滿缽滿」，呼籲政府應從關稅和貨物稅全面著手，才能真正讓消費者受惠。

月買千萬「券商手續費卻只打6折」 全網比價曝最划算買法

Dcard股票板有位網友曬出單月成交金額超過千萬元的截圖，卻驚呼自己僅拿到元大證券6折手續費折扣，直言「有種在幫人打工的感覺」，並詢問是否能直接談到4、5折。文章一出立刻吸引大量網友分享經驗，讓討論瞬間變成「比價大會」。

謝金河：沒營業額公司股價炒上天！網揶揄「反指標」台股續噴

美股利率預期轉向與外資買盤推升台股再創歷史新高，財信傳媒董事長謝金河在臉書分享赴韓考察心得，直言南韓生技與軍工產業實力強勁，台灣卻充斥「沒營業額的公司股價炒上天」。此番言論被網友轉貼至PTT，引發熱議，不少人揶揄「老謝開示」往往是反向指標，更有人戲稱「冥燈立旗，台股續噴」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。