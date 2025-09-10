美國3年期公債標售爆搶手！辣媽：初級交易商僅承接8.4％…需求超乎預期
美國3年期公債標售需求強勁！
昨天有3年期的美國公債標售，總發行量是580億美元。
在得標者部分，初級交易商僅承接8.4%（遠低於常見的15–25%），顯示需求強勁。意思是，願意持有債券比較長的投資人購買意願很強烈。最終利率 3.49%。
為何3年期需求強勁？
降息預期升溫：市場認為短端利率未來將下降，3年期可在利率繼續下跌前鎖定收益。
中短天期避險偏好：相比10年、30年受赤字與供給壓力影響，3年期對利率風險敏感度較低，投資人更願意配置。
全球資金尋求收益：最近日本、歐洲長債殖利率近期飆高，包含法國、英國公債等等，都備受壓力。
所以，有部分資金轉向美國中期票據，平衡收益與風險。
可以說，在歐洲財務壓力升溫之際，美債是受益者；因為美元與美債仍是當前避險首選。
最近債市的狀況已經比四月份的時候好很多，若跟年初比較起來，每個天期的債券應該都是獲利的狀態，而台灣發行的債券ETF因為用台幣計價，在台幣大幅升值的情況下，目前仍是虧損的。
然而，分散投資還是可以降低整體投資組合的風險， 如果覺得股票波動太劇烈的話， 美債仍是很適合平衡波動的商品。
