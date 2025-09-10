台人平均財富952萬…全球第15、超越日韓！PTT狂刷「我拉低平均」

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

2025-09-09 08:43