台人平均財富952萬…全球第15、超越日韓！PTT狂刷「我拉低平均」
媒體報導引述瑞士銀行最新數據，台灣成人平均資產31.2萬美元（約952萬元），全球第15、亞洲第3，超越南韓與日本；資產中位數11.4萬美元（約350萬元），全球第17。數字一出，網路討論瞬間升溫，有人肯定台灣長年「半導體＋儲蓄」體質，也有人吐槽平均數不等於荷包有感。
根據原報導脈絡，亞洲財富榜前段班為香港、新加坡，其後是台灣。專家點出，地狹人稠經濟體若搭配成熟的半導體與金融體系、加上高儲蓄率，總資產成長會更明顯；中位數同樣領先日韓，顯示不僅高資產族群突出，一般民眾的資產分布也有一定水位。
對於數據的解讀，不少網友認為合理，並提醒分清「平均」與「中位數」：「這數字蠻符合的吧」、「是不是有人看錯啊？是平均財富不是平均薪資」、「中位數11.4萬鎂瞧不起人啊」、「都列中位數了，還能抱怨喔」。
也有一派質疑與吐槽，焦點鎖定房地產占比、物價壓力：「有沒有包含房地產，扣掉後會不會笑死人」、「超商打工人有平均952萬？？」、「明天可以拿這篇去銀行領900萬嗎？」、「平均財富952萬，房地產占900萬」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
