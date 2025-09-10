出借映泰慘虧四成！股民哭喊「眼不見為淨」 網友建議兩極

一名股民在Dcard發文表示，自己在2024年底出借了一張映泰股票，近期歸還時只拿到90多元利息，卻驚見帳面虧損高達43%，整張股票市值不到兩萬元，讓他直呼「一看直接傻眼」，並詢問該繼續放著、止損，還是再掛借券「眼不見為淨」。

原PO透露，買進映泰均價在33.26元，如今股價僅剩18.9元，帳上虧損逾1.4萬元。他無奈表示，雖然借券有點利息，但與跌掉的市值相比「根本杯水車薪」，因此希望版上大神提供方向。

留言區眾說紛紜，有人勸「就放著吧，千萬不要攤平」、「打五五折了還不買」，也有網友提醒「借券很多時候是被拿去放空，沒有信心就不要借」。更有人直白建議「市場再創高，這種垃圾就不用留了，直接止損」。

另一派則為借券喊冤，指出問題不在操作，而在選股本身：「借給別人空是貪嗎？長期持有又能多賺利息不是很好？」更有網友舉例「借出9張富世達，光利息賺5萬，未實現損益還大賺450萬」，認為借券操作本身沒錯，重點在於標的基本面是否值得長期持有。

也有人從投資哲學角度切入，建議先問清楚「當初買的理由是什麼」，若只是短期題材股，與其繼續耗下去不如換股操作；但若真心看好未來發展，倒不必急著砍在低點。

網友意見分裂：一派強調「快刀斬亂麻」，避免虧損擴大；另一派則認為「長期持股＋借券收息」仍是可行策略。最終抉擇仍在投資人自己身上，畢竟能否承受四成以上浮虧，才是真正的關鍵考驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。