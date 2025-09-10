月買千萬「券商手續費卻只打6折」 全網比價曝最划算買法

Dcard股票板有位網友曬出單月成交金額超過千萬元的截圖，卻驚呼自己僅拿到元大證券6折手續費折扣，直言「有種在幫人打工的感覺」，並詢問是否能直接談到4、5折。文章一出立刻吸引大量網友分享經驗，讓討論瞬間變成「比價大會」。

原PO指出，自己剛踏入短線市場，雖然交易量大，但目前僅跟著開戶營業員合作，折扣並不算低，心裡難免不平衡。他考慮要不要再累積一兩個月再談，或是直接要求更低手續費率。這番疑惑引起不少共鳴，有人直言「辛苦了用這點交易量去求人」，也有人鼓勵「這金額至少可以談1.2折」。

留言區裡不少人直接分享折扣水準，像是「國泰一開就是2.8折」、「台新剛辦就2.8了」、「我永豐理專開4折，還會上門聊投資」、「我每月破億，直接拿到0.8折」。也有人自豪「營業員自己來找我，給2.8折」、「元大一開就5折了」，顯示不同券商與不同交易額門檻的落差相當大。

不過，也有冷靜的聲音提醒，雖然爭取折扣有助降低成本，但最重要的仍是交易策略與風險控制。「手續費只是小錢，虧損才是大錢」、「再低的折扣，如果亂沖，還是會輸」。有人更直言，當沖或短線要賺錢，靠的不是省幾折，而是紀律與眼光。

這篇「千萬成交卻喊幫人打工」的請益文，反映出台灣股民對交易成本高度敏感，也揭露券商之間的折扣競爭實況。雖然不少人勸原PO「勇敢去談，不然就換券商」，但也有人點出核心問題：在股市，能否存活比折扣幾折來得更關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。