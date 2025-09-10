金居（8358）衝高！股民「還能上車嗎？」網分裂：妖王續噴或韭菜收網

銅箔基板廠金居（8358）近月走勢凌厲，Dcard上有網友發文直呼「金居太好玩」，坦言早賣後悔、想用開戶手續費抵用金加碼，並豪語「破300不是不可能」，邀網友晒買價與損益，引發熱烈討論。留言場面一度兩極，一派看好續衝，另一派示警「問能不能上車的時候，常是風險最大的時候」。

原PO回顧這檔被戲稱「妖股」的劇烈震盪，大漲時友人笑到合不攏嘴，跳水也狠，自己「賣太早」成遺憾，如今看到股價再起，想把抵用金用來加倉，並詢問多數人當初買在多少、現在是否仍來得及補票。

看多派火力強大，直喊「這支是妖股中的妖王」「上看500、甚至1000」、「不要預設高點」，也有人分享「早期進場現在身價翻倍」，或以「問就是買、我覺得還會漲」力挺追價；更有人拿其他飆股對比，「光聖從2百多快破千」，認為行情仍在資金面推動下延燒。

保守派則潑冷水，提醒「準備收網了你還想上車？」、「通常這種文出現就代表…」、「還沒報大量都能上，但別忘了誰最後下車誰倒楣」。也有過來人自述「均價30等五年噴到2百多，高點賣後一路回不到」，呼籲莫被情緒牽動；另有人轉向尋找「下一個金居」，或質疑同族群如富喬是否有跟上空間，並追問「公司到底在做什麼」回歸基本面。

此外，也有網友分享短評與盤勢觀察：「資金行情很兇」、「缺口後震盪、拉回未必破大關」、「Q4可能由台積電發動」。整體論戰凸顯散戶典型分歧：FOMO與風險意識並存。綜合留言，市場對金居多頭敘事仍強，但對高檔追價的風險提醒聲浪同樣不小；若要進出，網友建議至少掌握基本面與籌碼變化、設定停損停利，別把「妖王」玩成「韭王」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。