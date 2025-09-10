金居（8358）衝高！股民「還能上車嗎？」網分裂：妖王續噴或韭菜收網

快訊

銅箔基板廠金居（8358）近月走勢凌厲，Dcard上有網友發文直呼「金居太好玩」，坦言早賣後悔、想用開戶手續費抵用金加碼，並豪語「破300不是不可能」，邀網友晒買價與損益，引發熱烈討論。留言場面一度兩極，一派看好續衝，另一派示警「問能不能上車的時候，常是風險最大的時候」。

原PO回顧這檔被戲稱「妖股」的劇烈震盪，大漲時友人笑到合不攏嘴，跳水也狠，自己「賣太早」成遺憾，如今看到股價再起，想把抵用金用來加倉，並詢問多數人當初買在多少、現在是否仍來得及補票。

看多派火力強大，直喊「這支是妖股中的妖王」「上看500、甚至1000」、「不要預設高點」，也有人分享「早期進場現在身價翻倍」，或以「問就是買、我覺得還會漲」力挺追價；更有人拿其他飆股對比，「光聖從2百多快破千」，認為行情仍在資金面推動下延燒。

保守派則潑冷水，提醒「準備收網了你還想上車？」、「通常這種文出現就代表…」、「還沒報大量都能上，但別忘了誰最後下車誰倒楣」。也有過來人自述「均價30等五年噴到2百多，高點賣後一路回不到」，呼籲莫被情緒牽動；另有人轉向尋找「下一個金居」，或質疑同族群如富喬是否有跟上空間，並追問「公司到底在做什麼」回歸基本面。

此外，也有網友分享短評與盤勢觀察：「資金行情很兇」、「缺口後震盪、拉回未必破大關」、「Q4可能由台積電發動」。整體論戰凸顯散戶典型分歧：FOMO與風險意識並存。綜合留言，市場對金居多頭敘事仍強，但對高檔追價的風險提醒聲浪同樣不小；若要進出，網友建議至少掌握基本面與籌碼變化、設定停損停利，別把「妖王」玩成「韭王」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

他買0050、006208⋯想挑低點定期定額！網勸：不如分散扣款

00878、0056、00713、00919跌很慘？小師傅配息加耐心：以股存房、以房養股

拿房子轉貸800萬投入00919...慘被套！他哭：連200元鹹酥雞都不敢點了

台人平均財富952萬…全球第15、超越日韓！PTT狂刷「我拉低平均」

媒體報導引述瑞士銀行最新數據，台灣成人平均資產31.2萬美元（約952萬元），全球第15、亞洲第3，超越南韓與日本；資產中位數11.4萬美元（約350萬元），全球第17。數字一出，網路討論瞬間升溫，有

台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

台股今天（9/9）持續強勢上攻，大盤大漲超過300點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。不過櫃買相對疲弱，出現「大盤大漲、個股跌多於漲」的狀況，顯示資金集中於權值股。 分

美國鼓勵核能！網憂「綠能要轉彎」：森崴、雲豹好日子到頭

美國跨黨派參議員拋出《台灣能源安全與反禁運法案》，主張提高對台LNG出口、強化能源設施韌性，並鼓勵以核能（含SMR）作為穩定電力來源。PTT網友解讀「風電、光電的好日子快過去，美方都要你用核能了」，並點名上緯、森崴能源、雲豹能源等族群恐受影響。

披上債蛙衣服…「債」出發？網熱議：9月投資轉向這次不一樣！

原PO在股板分享，自己原本策略是歐印美股正二QLD，爽爽等噴，但因為「9月是美股傳統災難月」、加上殖利率逼近5%、S&P500融資比處於高檔，他最後決定在8月下旬全數轉向配置美債ETF（TMF），改披

大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

