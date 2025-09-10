貨物稅減免上路！中華車股價飆漲 網酸：補助都進車商口袋

新修正的《貨物稅條例》7日正式實施，汽機車汰舊換新最高可享10萬元減徵優惠，帶動車市在農曆七月淡季回溫，中華車（2204）股價更一度衝上近半根停板，重返60元大關。新聞被轉貼到PTT後，網友卻不買單，直批國產車早已「賺得盆滿缽滿」，呼籲政府應從關稅和貨物稅全面著手，才能真正讓消費者受惠。

根據修法內容，排氣量2,000c.c.以下小客車汰舊換新可減免最高10萬元，機車則最高減免6,000元。實施首日，各大展間湧現人潮，車商也祭出零利率等優惠吸引買氣。PTT網友卻認為，和泰等國產車商本就獲利豐厚，貨物稅減免反倒是讓業者「賺得更多」，質疑政府沒必要保護本地車廠。

文章引發網友熱議，有人直言「日曬風吹雨淋全新二手車，誰要接盤」、「你不買我不買，明天降一百」，認為短期買車恐怕容易成為韭菜。也有人點名中華車「CC或成最大贏家」、「隨便叫台Uber幾乎都是CC」，顯示市場需求仍有支撐，但更多人選擇觀望，強調「還早啦，讓子彈飛一下」、「等便宜百萬的特斯拉」。

不少人把矛頭對準政策本身，批評「笑死減個10萬就像天賜恩惠」、「垃圾貨物稅就是不敢改革」、「要的是0關稅0貨物稅」。更有人指出，減免補助最終只是讓車商加價吸收，「補助五萬來自納稅人的錢，結果最後進車商口袋，消費者根本沒贏」。

另一方面，部分網友則將焦點放在市場行情，調侃「資金行情真的很兇」、「和泰根本爽死」、「CC躺著勝」。但也有人冷眼旁觀，認為這波買氣只是短暫刺激，「傻子才現在買，幾個月後血流成河，什麼車都有」。甚至有人喊話「革命尚未成功！大家再忍忍」，期待未來關稅進一步鬆綁，車價才會真正回落。

綜觀討論，雖然貨物稅減免確實帶動車市短線人氣，但PTT輿論普遍不看好消費者能長期受惠，認為政策最終仍利多於車廠。網友一面倒揶揄「車商急了」、「我OK你先買」，也再度凸顯國人對汽車稅制改革的長期不滿。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。