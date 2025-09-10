謝金河：沒營業額公司股價炒上天！網揶揄「反指標」台股續噴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
指出台灣「賠錢股最會噴」！財信傳媒董事長謝金河開示卻網被笑是反向指標。(本報資料照片)
美股利率預期轉向與外資買盤推升台股再創歷史新高，財信傳媒董事長謝金河在臉書分享赴韓考察心得，直言南韓生技與軍工產業實力強勁，台灣卻充斥「沒營業額的公司股價炒上天」。此番言論被網友轉貼至PTT，引發熱議，不少人揶揄「老謝開示」往往是反向指標，更有人戲稱「冥燈立旗，台股續噴」。

謝金河在貼文中指出，韓國生技龍頭如三星生物、賽創市值已躋身前十大，營收與獲利驚人，對照台灣則有不少公司仍虧損卻股價高漲。他同時提到韓國軍工產業在近年波蘭等大單加持下全面起飛，韓華航太、韓華海洋等相關企業股價齊揚，而台灣軍工股才剛起步。PTT網友跟進評論，認為台股近期「賠錢貨最會噴」，反倒是EPS好的公司常受限於本益比，呼應謝金河所言。

文章引來大量留言，部分網友認為謝金河點出台灣投資風氣的現象，直言「有本夢比的公司才好玩」、「炒股就是這樣，沒有基準點的最好炒」。也有人調侃軍工、生技成為謝大師口中的關鍵字，「康霈還原可以上萬點了」、「軍工生技保重了」。另有網友直白表示，「台股內資最喜歡炒這種股票，散戶反而不敢買」。

不少人則將焦點放在「冥燈效應」，戲稱謝金河一開口股市就會逆勢噴發。「老謝鬼吹燈，吹誰誰滅燈」、「這新聞反著看，表示中小型股還要繼續嘎」、「負負得正，噴」。更有網友喊口號式留言「25000」、「看壞就是利多」，甚至有人笑稱「冥燈立旗，丸子要飛天」。

也有網友選擇冷靜看待，提醒「短期看新聞，長期看營收」、「股市本來就會漲跌，等跌再酸意義不大」，認為炒作終究會回歸基本面。但仍有人點出現實，「炒高一點崩才會痛」、「魚尾就留給別人」。在戲謔與謹慎之間，留言區充滿了對台股後勢的矛盾情緒。

謝金河對韓台產業差距的比較，引發市場對「本夢比」與「基本面」的激辯。雖然他點出台灣生技與軍工股存在炒作疑慮，但在網友眼中卻成了另一種反向解讀，甚至有人笑說「看衰台股？感謝提醒，續噴確認」。市場氣氛持續熱絡，也凸顯投資人情緒往往與專家分析南轅北轍。

