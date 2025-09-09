台股無極限再創歷史新高…又大漲300多點！郭哲榮：更希望大盤休息

台股今天（9/9）持續強勢上攻，大盤大漲超過300點，最高觸及24,880點，再創歷史新高，連續5個交易日收紅。不過櫃買相對疲弱，出現「大盤大漲、個股跌多於漲」的狀況，顯示資金集中於權值股。

分析師郭哲榮點出，這樣的走勢不算健康，他更希望大盤休息、櫃買續強，市場會更穩健。不過在多頭格局下，回檔往往是進場機會，提醒投資人不必過度擔憂。

在總經部分，他特別提到國泰20年美債（00687B）近期反彈明顯，單日上漲0.8%，累計漲幅已接近一成。哲哲認為，美債先前回檔近20%，現在只是反彈回升，若下週聯準會如預期降息，債市仍有再衝一波的空間。

另外，明天凌晨蘋果新機發表會將登場，市場聚焦是否有亮點，哲哲則更看好未來的摺疊機趨勢。至於台積電8月營收也將公布，他預期可能月減，但若數字優於預期，股價有望挑戰1200元整數關卡，進一步帶動大盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。