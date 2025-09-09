披上債蛙衣服…「債」出發？網熱議：9月投資轉向這次不一樣！

原PO在股板分享，自己原本策略是歐印美股正二QLD，爽爽等噴，但因為「9月是美股傳統災難月」、加上殖利率逼近5%、S&P500融資比處於高檔，他最後決定在8月下旬全數轉向配置美債ETF（TMF），改披上「債蛙」戰袍。

他分析，美債殖利率逼近關鍵位置，下檔空間有限；而自己是要賺資本利得，配息就交給其他投資人去享受。因此選擇等到 9 月底行情塵埃落定後，再來決定下一步。

不少網友看到這篇，也忍不住跟進喊「債出發、債出發啦」，甚至有人笑稱「加入債蛙一生呱呱」，認為現在布局是送分題，未來有機會解套甚至翻正。

當然，也有人保持保留態度，提醒CPI數據、匯率波動仍可能對債市造成壓力，直言「收手吧阿蛙」，還有人酸「這次不一樣」是老掉牙的安慰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。