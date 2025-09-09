快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

美國鼓勵核能！網憂「綠能要轉彎」：森崴、雲豹好日子到頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議核能與綠能相關政策。路透
網友熱議核能與綠能相關政策。路透

美國跨黨派參議員拋出《台灣能源安全與反禁運法案》，主張提高對台LNG出口、強化能源設施韌性，並鼓勵以核能（含SMR）作為穩定電力來源。PTT網友解讀「風電、光電的好日子快過去，美方都要你用核能了」，並點名上緯、森崴能源、雲豹能源等族群恐受影響。

根據媒體報導，法案重點包括，將對台LNG出口列為優先、協助強化進口與儲存能量；在資安、實體安保、演訓與應變上合作；並倡議成立「美台能源安全中心」。在電源結構上，文本鼓勵台灣維持核能並導入SMR等新技術，另延伸戰爭風險保險以確保非常態情境下的運補能量。整體訴求是降低封鎖風險下的能源脆弱性。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將焦點放在「綠電轉向」與「核能回歸」：批評部分光電開發疑致山坡地濫墾、社會成本高；離岸風電被指擾民、東海岸新設風場遭在地反彈；結論是「美國要你用核能，不要再插風車」，並預判風電與光電概念股行情「好日子快到頭」。

留言呈三路主線。第一路「核能派」認為能源安全優先，「主考官都卸題還給答案了，還不快抄」，有人主張「一縣市一座SMR」或「台積電綁電廠就近供電」。第二路「質疑派」反駁「提案不代表通過」「缺場址與社會同意」，質疑核廢去處、NIMBY難題，直指「找得到地方蓋才有鬼」。第三路是「嘲諷／政治化」語境，從「美國爸爸」「非核家園神主牌」到「重啟個屁」滿場飛，也有人提醒「不要高潮太早，執行難度更大」。

延伸觀點則更為務實：其一，道德風險與成本—「擴大出口」本質上是美國賣能源，價格與供給韌性需算清；其二，時間軸—SMR從評估、選址、安檢到商轉非朝夕之間，短中期仍需燃氣與既有機組撐場；其三，政策路徑—若能源結構調整，市場可能重估LNG接收、核能供應鏈、電網韌性與儲能等題材，同時檢視綠能開發治理與外部性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 核能 能源 美國 概念股 台積電 非核家園

延伸閱讀

從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

他想「借房貸增貸」 All in 0050！網指時機太慢：扛不住回檔

川湖、康霈進入0050！達人提醒「不是報明牌」：觀眾只需要場上球員最強

披上債蛙衣服…「債」出發？網熱議：9月投資轉向這次不一樣！

相關新聞

美國鼓勵核能！網憂「綠能要轉彎」：森崴、雲豹好日子到頭

美國跨黨派參議員拋出《台灣能源安全與反禁運法案》，主張提高對台LNG出口、強化能源設施韌性，並鼓勵以核能（含SMR）作為穩定電力來源。PTT網友解讀「風電、光電的好日子快過去，美方都要你用核能了」，並點名上緯、森崴能源、雲豹能源等族群恐受影響。

披上債蛙衣服…「債」出發？網熱議：9月投資轉向這次不一樣！

原PO在股板分享，自己原本策略是歐印美股正二QLD，爽爽等噴，但因為「9月是美股傳統災難月」、加上殖利率逼近5%、S&P500融資比處於高檔，他最後決定在8月下旬全數轉向配置美債ETF（TMF），改披

大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

港股喊「超級長牛」？網狠酸：30年躺著數錢…敢歐印嗎

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日預測，港股將迎來「超級長牛」，中長線行情可望延續20至30年，並強調資本市場將取代房地產成為核心，引導財富向科技與新消費產業轉移。此言一出，PTT股板隨即掀起熱議，有網友直呼「20~30年耶，買陸港股人生直接躺著數錢」，並反問「還需要買其他股票嗎？」

永遠不要只買市場最看好的股票！越多人說會漲…越容易崩盤

永遠不要買進人們預期會表現良好的股票 班傑明．史坦（Benjamin Stein）和柴克瑞．斯坦伯格（Zachary Sternberg）兩位大學生，都擁有有趣的背景。他們在大學期間成立了一間避

別因一支股票會上漲就買進…要像買房一樣思考？要因為現金流而買股票！

絕對不要因為一支股票會上漲就買進 接下來我要說一個2010年代最精彩的逆貧致富故事。 有一個孩子在不理想的環境中成長。父親在他十歲時過世。當他在社區大學就讀時，販毒給他的人用手槍敲他的額頭，造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。