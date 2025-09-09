美國鼓勵核能！網憂「綠能要轉彎」：森崴、雲豹好日子到頭

美國跨黨派參議員拋出《台灣能源安全與反禁運法案》，主張提高對台LNG出口、強化能源設施韌性，並鼓勵以核能（含SMR）作為穩定電力來源。PTT網友解讀「風電、光電的好日子快過去，美方都要你用核能了」，並點名上緯、森崴能源、雲豹能源等族群恐受影響。

根據媒體報導，法案重點包括，將對台LNG出口列為優先、協助強化進口與儲存能量；在資安、實體安保、演訓與應變上合作；並倡議成立「美台能源安全中心」。在電源結構上，文本鼓勵台灣維持核能並導入SMR等新技術，另延伸戰爭風險保險以確保非常態情境下的運補能量。整體訴求是降低封鎖風險下的能源脆弱性。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將焦點放在「綠電轉向」與「核能回歸」：批評部分光電開發疑致山坡地濫墾、社會成本高；離岸風電被指擾民、東海岸新設風場遭在地反彈；結論是「美國要你用核能，不要再插風車」，並預判風電與光電概念股行情「好日子快到頭」。

留言呈三路主線。第一路「核能派」認為能源安全優先，「主考官都卸題還給答案了，還不快抄」，有人主張「一縣市一座SMR」或「台積電綁電廠就近供電」。第二路「質疑派」反駁「提案不代表通過」「缺場址與社會同意」，質疑核廢去處、NIMBY難題，直指「找得到地方蓋才有鬼」。第三路是「嘲諷／政治化」語境，從「美國爸爸」「非核家園神主牌」到「重啟個屁」滿場飛，也有人提醒「不要高潮太早，執行難度更大」。

延伸觀點則更為務實：其一，道德風險與成本—「擴大出口」本質上是美國賣能源，價格與供給韌性需算清；其二，時間軸—SMR從評估、選址、安檢到商轉非朝夕之間，短中期仍需燃氣與既有機組撐場；其三，政策路徑—若能源結構調整，市場可能重估LNG接收、核能供應鏈、電網韌性與儲能等題材，同時檢視綠能開發治理與外部性。

