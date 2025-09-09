快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

港股喊「超級長牛」？網狠酸：30年躺著數錢…敢歐印嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
陸港股ETF 績效驚艷。聯合報系資料照
陸港股ETF 績效驚艷。聯合報系資料照

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日預測，港股將迎來「超級長牛」，中長線行情可望延續20至30年，並強調資本市場將取代房地產成為核心，引導財富向科技與新消費產業轉移。此言一出，PTT股板隨即掀起熱議，有網友直呼「20~30年耶，買陸港股人生直接躺著數錢」，並反問「還需要買其他股票嗎？」

根據媒體報導指出，張憶東認為香港金管局收緊流動性、外資壓低互聯網股價格只是短期衝擊，隨著美國降息、外資平倉，港股有望反轉。他預測恒生指數第4季可能站上28,000點，恒生科技指數挑戰6,200點，中長期更能迎來持續20至30年的長牛行情，創新藥、新消費及AI等產業將成為長線配置主軸。

有網友在PTT轉貼新聞，該篇貼文引來大量留言，部分網友直接喊單：「好，我歐印了」、「大陸就是牛逼」、「錢進鹿港蒿吐露絲」，甚至有人半開玩笑地說「刪APP，30年後再看」。支持者認為中國股市受惠資金回流，確實存在長線機會，有人更直言「經濟指標確實不錯，未來可期」。

不過質疑聲浪同樣強烈，反對派冷嘲「不可能，絕對不可能」、「先突破2007年高點再吹吧」、「去年十月才收割一波，韭菜又長出來了」，並有人提醒「1人賺9人賠，不跟」。部分網友則酸度滿點，連結歷史梗調侃「秦始皇摸電線、贏麻了」，也有人把「扣掉高點」搬出來戲謔，認為過度看多只是一場又一場「鬼故事」。

另有一派則持中立觀點，提醒長期幾乎所有市場都呈上行，不必過度誇張「20至30年長牛」的說法，建議一般投資人還是「乖乖台美股就好」；也有人提出「牛1到2年合理，但分批布局才安全」。總體來看，這場討論在樂觀與懷疑之間來回拉扯，港股能否真如專家預言般「躺著數錢30年」，仍是未解的問號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT APP 港股 韭菜 美股 指數

延伸閱讀

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

0050領軍00878、00919跟上！這四檔ETF零股交易狂吸買氣

每度電只要1.55元…核電延役風聲再起！網：綠電貴又醜 該讓核電回來了

他買0050、006208⋯想挑低點定期定額！網勸：不如分散扣款

相關新聞

大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

港股喊「超級長牛」？網狠酸：30年躺著數錢…敢歐印嗎

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日預測，港股將迎來「超級長牛」，中長線行情可望延續20至30年，並強調資本市場將取代房地產成為核心，引導財富向科技與新消費產業轉移。此言一出，PTT股板隨即掀起熱議，有網友直呼「20~30年耶，買陸港股人生直接躺著數錢」，並反問「還需要買其他股票嗎？」

永遠不要只買市場最看好的股票！越多人說會漲…越容易崩盤

永遠不要買進人們預期會表現良好的股票 班傑明．史坦（Benjamin Stein）和柴克瑞．斯坦伯格（Zachary Sternberg）兩位大學生，都擁有有趣的背景。他們在大學期間成立了一間避

別因一支股票會上漲就買進…要像買房一樣思考？要因為現金流而買股票！

絕對不要因為一支股票會上漲就買進 接下來我要說一個2010年代最精彩的逆貧致富故事。 有一個孩子在不理想的環境中成長。父親在他十歲時過世。當他在社區大學就讀時，販毒給他的人用手槍敲他的額頭，造

21％年報酬不是夢！只因他學會一件事：用半價買股票

在不對的產業中 你無法打敗大盤的原因 1946年，華特．施洛斯（Walter Schloss）剛從戰爭中歸來。不同於數以百萬計在戰場上喪生的同袍，他有過上正常生活的機會，而他的夢想，是在華爾街成

台股創新高…主升段是末升段？股添樂：你的部位有跟上了嗎或越漲越心虛

台股今天盤中創歷史新高了，有人說目前是「主升段」，也有人說是「末升段」。 不過不管主升段末升段，股價指數創歷史新高，代表這個時間點資產如果沒有創新高，也應該要在新高附近。 如果你的部位目前創新高或

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。