港股喊「超級長牛」？網狠酸：30年躺著數錢…敢歐印嗎
興業證券全球首席策略分析師張憶東近日預測，港股將迎來「超級長牛」，中長線行情可望延續20至30年，並強調資本市場將取代房地產成為核心，引導財富向科技與新消費產業轉移。此言一出，PTT股板隨即掀起熱議，有網友直呼「20~30年耶，買陸港股人生直接躺著數錢」，並反問「還需要買其他股票嗎？」
根據媒體報導指出，張憶東認為香港金管局收緊流動性、外資壓低互聯網股價格只是短期衝擊，隨著美國降息、外資平倉，港股有望反轉。他預測恒生指數第4季可能站上28,000點，恒生科技指數挑戰6,200點，中長期更能迎來持續20至30年的長牛行情，創新藥、新消費及AI等產業將成為長線配置主軸。
有網友在PTT轉貼新聞，該篇貼文引來大量留言，部分網友直接喊單：「好，我歐印了」、「大陸就是牛逼」、「錢進鹿港蒿吐露絲」，甚至有人半開玩笑地說「刪APP，30年後再看」。支持者認為中國股市受惠資金回流，確實存在長線機會，有人更直言「經濟指標確實不錯，未來可期」。
不過質疑聲浪同樣強烈，反對派冷嘲「不可能，絕對不可能」、「先突破2007年高點再吹吧」、「去年十月才收割一波，韭菜又長出來了」，並有人提醒「1人賺9人賠，不跟」。部分網友則酸度滿點，連結歷史梗調侃「秦始皇摸電線、贏麻了」，也有人把「扣掉高點」搬出來戲謔，認為過度看多只是一場又一場「鬼故事」。
另有一派則持中立觀點，提醒長期幾乎所有市場都呈上行，不必過度誇張「20至30年長牛」的說法，建議一般投資人還是「乖乖台美股就好」；也有人提出「牛1到2年合理，但分批布局才安全」。總體來看，這場討論在樂觀與懷疑之間來回拉扯，港股能否真如專家預言般「躺著數錢30年」，仍是未解的問號。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
