大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

根據媒體報導指出，寬度指標顯示雖然大盤創高，但站上年線的股票比例未回到年初水準，基礎並不扎實；再觀察「大盤扣除台積電指數」，扣掉權值股影響後並未創高，且位置相對平淡，反映漲勢集中於半導體；至於融資餘額，若扣除ETF後約2,200多億元，仍低於關稅戰前近3,000億元，代表散戶熱度有限、資金未全面歸隊。

一名網友在PTT轉貼新聞並進一步點名兩個重點：其一，「大盤扣台積」尚未突破去年7月的15635點，高檔其實不算全面性榮景；其二，融資餘額未回復到過往高檔，顯示目前並非全民追價。其結論是：指數高不可怕，真正風險在於結構集中，一旦半導體回檔，壓力可能放大。

留言呈現兩大陣營。反對「扣台積」派猛酸：「扣掉漲的今天就跌」、「不買半導體要買三小」、「那乾脆扣掉0050」，也有人直呼「強者恆強，現實就是台積電撐盤」。認同者則稱「拉積行情」明顯、創高卻感受不到普漲，「股版人數少代表還有得上」、「散戶還沒瘋，資金面仍有空間」。亦有理性補充：「指數下跌時，應避開GG以外的中小型弱勢股風險」。

延伸討論聚焦兩點：其一，策略面有網友主張「只買GG就好」，對沖「扣台積」的邏輯；其二，資產配置派則提議留意與半導體連動低的防禦族群，如通信網路、運輸、基礎建設與穩健民生股，用低波動龍頭分散風險。不少人總結：「高點不是終點，關鍵是選股與部位控管」，在結構性分歧下，紀律與產業輪動的掌握，比追問「是否過熱」更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。