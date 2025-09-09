快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

聯合新聞網／ 綜合報導
台股9/8終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股9/8終場收24,547點，上漲52.8點，漲幅0.22%，成交量4,335億元。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

根據媒體報導指出，寬度指標顯示雖然大盤創高，但站上年線的股票比例未回到年初水準，基礎並不扎實；再觀察「大盤扣除台積電指數」，扣掉權值股影響後並未創高，且位置相對平淡，反映漲勢集中於半導體；至於融資餘額，若扣除ETF後約2,200多億元，仍低於關稅戰前近3,000億元，代表散戶熱度有限、資金未全面歸隊。

一名網友在PTT轉貼新聞並進一步點名兩個重點：其一，「大盤扣台積」尚未突破去年7月的15635點，高檔其實不算全面性榮景；其二，融資餘額未回復到過往高檔，顯示目前並非全民追價。其結論是：指數高不可怕，真正風險在於結構集中，一旦半導體回檔，壓力可能放大。

留言呈現兩大陣營。反對「扣台積」派猛酸：「扣掉漲的今天就跌」、「不買半導體要買三小」、「那乾脆扣掉0050」，也有人直呼「強者恆強，現實就是台積電撐盤」。認同者則稱「拉積行情」明顯、創高卻感受不到普漲，「股版人數少代表還有得上」、「散戶還沒瘋，資金面仍有空間」。亦有理性補充：「指數下跌時，應避開GG以外的中小型弱勢股風險」。

延伸討論聚焦兩點：其一，策略面有網友主張「只買GG就好」，對沖「扣台積」的邏輯；其二，資產配置派則提議留意與半導體連動低的防禦族群，如通信網路、運輸、基礎建設與穩健民生股，用低波動龍頭分散風險。不少人總結：「高點不是終點，關鍵是選股與部位控管」，在結構性分歧下，紀律與產業輪動的掌握，比追問「是否過熱」更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 指數 大盤 台股 半導體 台積電

延伸閱讀

市值型ETF愈買愈貴下不下手！達人：0050、00905一直漲為何要苦惱不更該高興？

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

每度電只要1.55元…核電延役風聲再起！網：綠電貴又醜 該讓核電回來了

從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

相關新聞

大盤過熱？網揭「扣掉台積電」真相：拉積行情、資金未回流

台股與美股自4月以來一路創高，台股8日漲52.80點，收在24547.38點。PTT有網友轉貼討論文指出，「只看指數易誤判，若觀察市場寬度、扣除台積電的大盤指數與融資餘額，結構其實沒想像中樂觀。」貼文一出掀起論戰，有人嗆「整天扣來扣去」、「覺得過熱就去空啊」，也有人認同「拉積行情」未退、散戶資金仍未大舉回流，顯示市場情緒分歧。

港股喊「超級長牛」？網狠酸：30年躺著數錢…敢歐印嗎

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日預測，港股將迎來「超級長牛」，中長線行情可望延續20至30年，並強調資本市場將取代房地產成為核心，引導財富向科技與新消費產業轉移。此言一出，PTT股板隨即掀起熱議，有網友直呼「20~30年耶，買陸港股人生直接躺著數錢」，並反問「還需要買其他股票嗎？」

永遠不要只買市場最看好的股票！越多人說會漲…越容易崩盤

永遠不要買進人們預期會表現良好的股票 班傑明．史坦（Benjamin Stein）和柴克瑞．斯坦伯格（Zachary Sternberg）兩位大學生，都擁有有趣的背景。他們在大學期間成立了一間避

別因一支股票會上漲就買進…要像買房一樣思考？要因為現金流而買股票！

絕對不要因為一支股票會上漲就買進 接下來我要說一個2010年代最精彩的逆貧致富故事。 有一個孩子在不理想的環境中成長。父親在他十歲時過世。當他在社區大學就讀時，販毒給他的人用手槍敲他的額頭，造

21％年報酬不是夢！只因他學會一件事：用半價買股票

在不對的產業中 你無法打敗大盤的原因 1946年，華特．施洛斯（Walter Schloss）剛從戰爭中歸來。不同於數以百萬計在戰場上喪生的同袍，他有過上正常生活的機會，而他的夢想，是在華爾街成

台股創新高…主升段是末升段？股添樂：你的部位有跟上了嗎或越漲越心虛

台股今天盤中創歷史新高了，有人說目前是「主升段」，也有人說是「末升段」。 不過不管主升段末升段，股價指數創歷史新高，代表這個時間點資產如果沒有創新高，也應該要在新高附近。 如果你的部位目前創新高或

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。