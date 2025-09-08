快訊

永遠不要只買市場最看好的股票！越多人說會漲…越容易崩盤

聯合新聞網／ 丹尼爾．吉瓦尼
買股票前，先問問：這是市場期待，還是真實價值？高預期的熱門股，容錯率幾乎是零。記者曾學仁／攝影
永遠不要買進人們預期會表現良好的股票

班傑明．史坦（Benjamin Stein）和柴克瑞．斯坦伯格（Zachary Sternberg）兩位大學生，都擁有有趣的背景。他們在大學期間成立了一間避險基金，名為雲杉屋投資管理（Spruce House Investment Management）；這支基金為許多知名客戶管理高達數十億美元的資產，其中包括麻省理工學院（MIT）。

他們花了大量時間狂讀巴菲特的年度股東信，渴望成為下一個巴菲特。

成立後的最初幾年，他們的績效非常出色。在扣除管理費後，他們仍創造了18％的報酬，相較於標普五百指數約8％的年化報酬率，他們的表現無人能敵。他們的成功如此前所未見，甚至被邀請參與撰寫新版《證券分析》（Security Analysis）一書──巴菲特的導師葛拉漢的著作。

但是到了2019年，他們將投資組合轉向幾支成長股，包括Carvana（線上二手車經銷商）和Wayfair（電子商務業務），他們各自持有數百萬股。

這些股票一開始表現得非常好。

Carvana從2019年的80美元飆升至2022年的360美元。

Wayfair從2019年的150美元上升到2022年的340美元。

根據《華爾街日報》報導：「到2021年年中，他們的投資組合已經以每年20％的速度成長，幾乎是標普五百的兩倍。」史坦與斯坦伯格寫道：「在非常短的時間內，我們就讓雲杉屋參與了一些品質極高的創投與成長股機會。」

但是後來一切都變了。

華爾街對這些股票的成長預期過高。他們相信Carvana會持續保持三位數的成長率，而且預期Wayfair每年都會有40％到50％的成長率。

但是，幾乎沒有任何公司能夠達成這麼高的期望。

結果你猜發生了什麼事？

有一天，這兩間公司都無法達到這些高預期。當這種情況發生時，兩間公司的股價就都崩盤了。Carvana和Wayfair的股價分別下跌了98％和90％。

這些股票──以及其他成長股──跌幅如此之大，結果史坦與斯坦伯格在年底前讓客戶損失了三分之二的資金，導致他們的基金被財經媒體網站ValueWalk評為十大表現最差避險基金之一。

他們的故事揭示了一個寶貴的教訓：永遠不要買大家都預期會表現良好的股票。

在職場上，員工通常會降低主管的預期、同時提高自己的成果。為什麼？如果員工把主管的期望設定得過高，就會很難超出預期、無法讓上司滿意。

同樣的概念也適用於股票。預期愈高，一旦公司未能達標，跌幅就愈大。如果華爾街對某一支股票抱有高度期待，那麼經營團隊就幾乎不可能滿足投資人的期望。換句話說，如果一支股票的期望很高，公司就很難超越預期。結果這支股票的績效絕對好不到哪裡去。

在網路泡沫時期，華爾街對科技公司的期望異常地高。「這間科技公司將成為下一間IBM，」他們說：「那間公司會達到10億美元估值。」但這些公司從未達成那些不切實際的預期。當華爾街意識到這點，他們就會立刻拋售股票，導致價格崩跌。

雖然我們不會每天都遇到網路泡沫，但這樣的事情其實經常發生，只是規模較小。

方舟文化《22歲投資奇才的選股筆記：成功的投資人都如何面對市場？一套「掌握這檔股」策略，不懂專業術語也能穩健致富。》
2020年時，華爾街對汽車生產商 Nikola的未來抱有極高期待。有投資人預測它會成為整個電動車領域的龍頭；也有投資人認為它對特斯拉的市占率構成重大威脅。總而言之，所有人都預期它會表現得極其優秀。但是，這間公司從未實現這些期待，股價從每股1,977美元暴跌至不到5美元，成為近年表現最差的股票之一。

股價被高估的最大警訊，就是它看起來像一支「熱門股」。很多時候，讀者會寫信問我：「你覺得○○股是一間值得投資的公司嗎？」他們問的公司幾乎全都是當下最熱門的股票，近期的例子包括超越肉類公司（Beyond Meat）、Nikola和輝達。

千萬要當心熱門股。這是一條違反直覺的建議，大家都喜歡投資那些預期會表現良好的公司。但事實是，那些大家都預期會表現最好的股票，往往最有可能無法達成預期（因此表現不佳）。

你應該做的是買進沒人想要的股票⋯⋯。

（本文摘自方舟文化《22歲投資奇才的選股筆記：成功的投資人都如何面對市場？一套「掌握這檔股」策略，不懂專業術語也能穩健致富。》作者：丹尼爾．吉瓦尼）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

績效 主管 指數 巴菲特 特斯拉

