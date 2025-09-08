21％年報酬不是夢！只因他學會一件事：用半價買股票

在不對的產業中 你無法打敗大盤的原因

1946年，華特．施洛斯（Walter Schloss）剛從戰爭中歸來。不同於數以百萬計在戰場上喪生的同袍，他有過上正常生活的機會，而他的夢想，是在華爾街成為一名選股專家。

但對許多人來說，那個夢想似乎遙不可及。

首先，他沒有大學學歷。此外，他也沒有進入這個產業的人脈。正如某人所說，他「沒有任何人脈，華爾街幾乎沒有人知道他是誰」。

在這樣的情況下，大多數人可能早就放棄了。但他做了一件不同尋常的事。

他參加了葛拉漢開設的一門課，課程宣揚一個簡單的投資策略：買進低於清算價值的股票。換句話說，就是當一間公司帳上有兩億美元現金，而市值卻只有一億美元時，就買下它。這個方法就是用半價買股票。

當施洛斯執行這項策略時，他的表現非常出色。他建立了一個由超過100間公司組成的投資組合，這幾檔股票的價格都只有實際價值的一半。從1956年到1984年，他的投資基金創下了21.3％的年均報酬率，使他成為與巴菲特同一等級的超級投資人。

你可能會認為施洛斯是一位投資天才。他一定擁有某種特殊、獨特的投資能力，使他能夠成功。但事實並非如此。

在葛拉漢的課堂上，有一整群人都和施洛斯一樣成功。以下是幾個例子：

湯姆．納普（Tom Knapp），特威迪布朗（Tweedy, Browne）創辦人，從1968年到1983年的年均報酬率為20％ 比爾．魯安（Bill Ruane），紅杉基金（Sequoia Fund）創辦人，從1970年到1984年的年均報酬率為18.2％ 華倫．巴菲特，巴菲特合夥事業有限公司（Buffett Partnerships）創辦人，從1957年到1969年的年均報酬率為23.8％

這些人都不是天才。

只是當你學會了正確的策略之後，選股就變得比較簡單了。畢竟，如果你有一套可以反覆執行、打敗大盤的公式，那麼年復一年地應用它來賺錢，其實並不困難。

只要有正確的策略，在1950年代要投資成功並不困難。

接著我們來比較金融產業與鋼鐵產業。

1950年代，在哥倫比亞大學，有一位非常聰明的MBA學生。他是幾個校內主要社團的會長，在學生之間被稱為「A型工作狂」。大家都預期他畢業後絕對會事業有成。但他犯了一個嚴重的錯誤。

他畢業後去經營一間鋼鐵廠。這份工作既危險、骯髒又困難，因為原物料價格波動，獲利極不穩定。更糟的是，幾乎不可能找到一個致勝的策略，來擊敗其他鋼鐵廠。

因此，他在鋼鐵業從來沒有獲得成功。

即使是最優秀、最聰明的人，在這個產業仍會失敗，因為這個產業的條件太艱困了。相比之下，只要在金融業掌握了正確的策略，即使是沒有大學學歷的人也能致富。

因此，有時候成功與否，關鍵在於你是否處於一個容易成功的產業。

對公司來說也一樣。如果你想靠股市致富，那你需要從能讓你賺錢的產業開始。

假設現在是2004年。你正考慮投資美國四大航空公司：西南航空（Southwest）、聯合航空（United）、美國航空（American）和達美航空（Delta）。你要怎麼決定該投資哪一間航空公司？

也許你會挑選可能實現大量銷售成長的公司。如果是這樣，你可能會押寶達美航空，因為它的銷售額將會成長三倍。

又也許，你會挑選具有最強競爭優勢的公司。如果是這樣，你可能會選擇西南航空，因為它以低成本優勢著稱。

又或者，你會挑選這段期間結束時，毛利率最高的公司。如果是這樣，你可能會押寶聯合航空，它的毛利率將達到34％。

甚至，你可能會選擇四間公司都投資，以分散風險。有何不可？你手上有這些公司未來15年的財務報表，所以你知道它們的銷售量至少都會成長兩倍甚至三倍。

但是問題來了。 方舟文化《22歲投資奇才的選股筆記：成功的投資人都如何面對市場？一套「掌握這檔股」策略，不懂專業術語也能穩健致富。》

其實，投資其中任何一間航空公司都不是明智之舉。

如果你在2004年到2019年這15年間，投資任何一間主要航空公司，你的報酬都會落後大盤。美國航空的漲幅只有23％，而同期標普五百指數的漲幅是189％。達美航空與聯合航空的表現，分別比標普五百指數落後了16％與34％。唯一打敗大盤的是西南航空，但每年的超額報酬也只有幾個百分點。

（本文摘自方舟文化《22歲投資奇才的選股筆記：成功的投資人都如何面對市場？一套「掌握這檔股」策略，不懂專業術語也能穩健致富。》作者：丹尼爾．吉瓦尼）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。