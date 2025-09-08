台股創新高…主升段是末升段？股添樂：你的部位有跟上了嗎或越漲越心虛

台股今天盤中創歷史新高了，有人說目前是「主升段」，也有人說是「末升段」。

不過不管主升段末升段，股價指數創歷史新高，代表這個時間點資產如果沒有創新高，也應該要在新高附近。

如果你的部位目前創新高或在新高附近，代表過去一段時間選股或資產配置沒什麼問題。

相反地，如果你目前的部位不僅沒有創新高，反而還有一段差距，甚至今年以來還是虧的，那就要好好看看到底是哪裡出問題。

如果是這種情況，剛好最近我們有個優惠，我會推薦你參加我的...

...

...

開玩笑的，這種情況我也救不了。

總之要好好調整部位，看看到底是哪一塊在拖累績效，如果市場好的時候該漲不漲，那市場不好的時候跌幅大概也不會讓你失望。

回到開頭，目前到底是主升段還末升段？

我主觀認為這裡是末升段，但末升段會持續多久？說實在我也不知道，知道我也不會發文了。

客觀來說，目前市場估值都在新高水準，其實所有人都意識到市場最終一定迎來修正，畢竟正常的市場就是有漲有跌。

能做的頂多就是降槓桿、短線漲多的要減碼、爛貨找機會停損，其他時間就是祈禱市場不要太快翻臉，撈一天是一天。

看到這裡，你是不是覺得這篇貼文，好像說了什麼，卻又好像什麼都沒說？似乎沒什麼結論？

如果你有這種感覺，那麼你是對的。畢竟我也是好幾天沒發文，在等待上菜的空檔時間感到心虛，於是趕緊上來發一篇貼文暖暖場。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。