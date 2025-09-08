美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

上周美國就業數據不好，造成這個月美國降息機率大增（利率期貨反應的已是100%會降息），美國公債因此明顯上漲。

但就像以前講過的，千萬不要誤會說，因為幾乎確定要降息，所以現在美國中長公債，接下來短期一定賺錢。

有一點正好相反的是，在上週還不確定9月會不會降息的時候（雖然機率也有85%左右，但還是不確定），確定降息是利多（所以當上週五確定的時候漲了一波）。

但現在變成預期100%會降息，甚至有近10%的人認為會降2碼，這時候，最終如果只降一碼，就會反而是小小的利空了。

實際上降息之後債券會漲會跌，就要看開會發表的資訊，反映的對之後利率變化的預期，以及一些其他供需因素，這些都是難以事先預測的。

所以不要相信什麼降息債券一定會漲這種事，去年已經很多人被騙過了。

