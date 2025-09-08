每度電只要1.55元…核電延役風聲再起！網：綠電貴又醜 該讓核電回來了

台電啟動核一、核二、核三延役評估，讓「核能」再度衝上熱議。據估算，若延役20年，每度電成本僅1.55元，遠低於目前的再生能源電價，消息一出立刻在PTT掀起兩派論戰。

延役三座核電廠預估需投入千億經費，換算每度電約1.55元。清大教授葉宗洸直言，一年能發400億度、替台電創收800億元，「比撥補更划算」。同時，環境部針對台東風電開發案罕見表態「不鼓勵也不支持」，一正一反，透露能源政策可能正在悄悄轉向。

不少網友認為綠能過度包裝，實際上問題重重「光電板蓋魚塭，魚死光光」「風電蓋住宅旁，整天咻咻咻」「蓋在海岸線，景觀全毀」，還批評：「就肥了特定團體」。許多人表示傾向擁核「有便宜的電，才有產業競爭力」「便宜才是硬道理」「核電才是該回來的主角」。

擁核聲浪之餘，反對意見也沒缺席。網友質疑「核廢料放哪？你家有空間？」「處理費有算進去嗎？」「公投不是沒過？」有人酸「台中人最支持核電，改建中火怎麼樣？」也有實用派回應「出口要綠電，核電只是內需用，能共存何必對立？」

