台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股再創新高！利空解讀反轉，市場押寶聯準會加速降息。中央社
台股今天再創新高！今天很重要

上週五的美股非農數據非常地疲弱，這時候就有兩種解讀，分成加速降息和經濟衰退的兩派，不過我周末有說過當去年解讀過的利空就很難再出現，所以今天大漲就如我所說的，大家解讀成聯準會要加速降息了。

因為大盤過高有點震盪，但是我認為相當地正常，畢竟所有的股票過前高都是要震盪，所以大家平心靜氣看待即可，主軸是多頭市場代表只要有拉回都是買進的好時機。

目前資金仍然集中在半導體相關的股票，像是京元電就表現相當不錯！半導體股票也是台股的主軸，這樣對台股相當地有幫助。

我們現在就是京元電、鴻海、台達電和貿聯-KY，目前沒有選到什麼新的股票，不會為了選滿六檔而選，我是非常謹慎的喔！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

