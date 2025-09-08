快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

台積電（2330）進場區間570至580元？遭群嗆詐騙文：哪個平行時空的報價

聯合新聞網／ 綜合報導
「台積電570元可以入場？」Dcard網友一面倒酸爆：要詐騙連功課都不用做。美聯社
「台積電570元可以入場？」Dcard網友一面倒酸爆：要詐騙連功課都不用做。美聯社

台積電（2330）股價快逼近1200元，居然還有人在Dcard報明牌喊「進場區間570–580元」，附上一堆飆股分析、AI概念、甚至連特斯拉合作都講得煞有其事，說是詐騙文已經是給面子，根本是AI生成爛稿還沒校稿直接貼上。

網友完全看不下去，整篇留言狂酸，不是喊「我房子都準備好要買了」就是「請問這是哪個平行時空的報價」。甚至有學生模仿下單：「台積電580我買整張」、「我用美金幫你買好嗎」，還有人反串說要幫忙代購，拜託貼連結。

不少人懷疑，這根本是舊文章複製貼上連價位都沒改，連「金居8358資產翻倍」、「五萬小資族進場」這類話術都一模一樣，根本是過去那套腳本重播，還要人按讚＋追蹤才能領「股票代號」，根本詐騙圈老把戲。

酸民創意不斷，有人開玩笑說「這報價是在做夢？」、「報酬率6%也敢說會投資」，還有人直接PO188留言當作檢舉證據，甚至還有學生嗆「淡江大學到底被買了幾個帳號」，完全變成嘲諷大型展演現場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

詐騙 台積電 報酬率

延伸閱讀

「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

台股逼近25,000大關！網：年底3萬真的不是開玩笑

不上班8個月沒事幹也沒差？網靠每月領1萬股息：過得比以前還健康快樂

房貸增貸千萬進股市？網友吵翻：0050全壓還是正2搏一把

相關新聞

台積電（2330）進場區間570至580元？遭群嗆詐騙文：哪個平行時空的報價

台積電（2330）股價快逼近1200元，居然還有人在Dcard報明牌喊「進場區間570–580元」，附上一堆飆股分析、AI概念、甚至連特斯拉合作都講得煞有其事，說是詐騙文已經是給面子，根本是AI生成爛

「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

美股雖然上週五收跌，但台指期夜盤卻逆勢上漲，分析師郭哲榮（哲哲）直呼「太狂了！」主要原因來自英特爾財務長公開表態「永遠與台積電合作」，帶動台積電ADR跳空大漲近3.5%，使得市場對台股週一開盤的走勢充

台股逼近25,000大關！網：年底3萬真的不是開玩笑

美國降息預期升溫，熱錢湧入推升台股再創高點。9月6日台股收在24,494點，距離歷史高點僅一步之遙，盤中甚至一度閃現25檔千金股，市場氣氛熱絡。法人分析，本月美聯準會降息機率高，加上新青安政策鬆綁，將

不上班8個月沒事幹也沒差？網靠每月領1萬股息：過得比以前還健康快樂

在Dcard上，有位網友分享自己今年以來「整整八個月沒上班」的近況，不但完全沒有焦慮，反而每天規律運動、看劇、吃飯睡覺，過得比打工還充實。靠著過去累積的股息每月約7千～1.2萬，加上穩定的股票獲利，住

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

美國總統川普終於簽下行政命令，確定日本商品適用「15%不疊加」的對等關稅特例，且汽車稅率從27.5%大幅調降至15%。由於汽車是日本出口命脈，消息一出，日本經濟大臣赤澤亮正也在X平台直呼「終於！」。

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

當科技產業處於樂觀、成長的時期，最容易出現科技公司的併購案，因為併購公司趁著財大、勢大，想藉由併購快速掌握市場先機，例如最近英國媒體Techradar就臆測：Nvidia有可能以730億美元併購聯發科

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。