台積電（2330）進場區間570至580元？遭群嗆詐騙文：哪個平行時空的報價

台積電（2330）股價快逼近1200元，居然還有人在Dcard報明牌喊「進場區間570–580元」，附上一堆飆股分析、AI概念、甚至連特斯拉合作都講得煞有其事，說是詐騙文已經是給面子，根本是AI生成爛稿還沒校稿直接貼上。

網友完全看不下去，整篇留言狂酸，不是喊「我房子都準備好要買了」就是「請問這是哪個平行時空的報價」。甚至有學生模仿下單：「台積電580我買整張」、「我用美金幫你買好嗎」，還有人反串說要幫忙代購，拜託貼連結。

不少人懷疑，這根本是舊文章複製貼上連價位都沒改，連「金居8358資產翻倍」、「五萬小資族進場」這類話術都一模一樣，根本是過去那套腳本重播，還要人按讚＋追蹤才能領「股票代號」，根本詐騙圈老把戲。

酸民創意不斷，有人開玩笑說「這報價是在做夢？」、「報酬率6%也敢說會投資」，還有人直接PO188留言當作檢舉證據，甚至還有學生嗆「淡江大學到底被買了幾個帳號」，完全變成嘲諷大型展演現場。

