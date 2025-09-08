「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

美股雖然上週五收跌，但台指期夜盤卻逆勢上漲，分析師郭哲榮（哲哲）直呼「太狂了！」主要原因來自英特爾財務長公開表態「永遠與台積電合作」，帶動台積電ADR跳空大漲近3.5%，使得市場對台股週一開盤的走勢充滿期待。

至於美股走弱，哲哲指出早已預告非農數據不樂觀。實際公布數字僅新增2.2萬人，遠低於預期的7.5萬人，失業率也升至4.3%，創2021年以來新高。冷清的就業數據直接推升本月降息機率至100%，美股短線回落，但美債卻逆勢走強。

回到台股，郭哲榮強調大盤距離歷史新高僅剩76點，週一就可能挑戰突破。他提醒，行情往往在「半信半疑」中成長，如今散戶仍對漲勢缺乏信心，反而是大盤繼續上攻的養分。

展望後市，郭哲榮認為除了籌碼面的外資回補，基本面上仍有輝達新品題材支撐。AI新晶片效能與價格優勢，若不受管制，將為營收帶來強勁助力，也意味台股仍有續創高點的能量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。