台股逼近25,000大關！網：年底3萬真的不是開玩笑

美國降息預期升溫，熱錢湧入推升台股再創高點。9月6日台股收在24,494點，距離歷史高點僅一步之遙，盤中甚至一度閃現25檔千金股，市場氣氛熱絡。法人分析，本月美聯準會降息機率高，加上新青安政策鬆綁，將成為支撐台股的兩大利多，下周挑戰25,000點大關。

台新投顧黃文清指出，美國就業數據走弱強化降息預期，資金效應帶動大盤連三日收紅；永豐投顧李學詩則補充，台積電南京廠利空鈍化，外資持續回補，台股在權值股與千金股的雙引擎推動下，有望改寫新高紀錄。法人甚至樂觀看待，9月台股有機會朝30檔千金邁進。

對此，PTT上看多、看空聲音並陳。有網友冷酸「投信講的那麼有信心，你倒是買R.jpg」、「你大哥沒錢了剩一張嘴」、「小兒大舉進場 大哥倒貨樂呵呵」，懷疑這波行情恐是誘多出貨。

但也有人喊多力挺「穩了」、「權值股跟正二可以買進了 大盤會續漲」、「年底3萬真的不是開玩笑欸」，認為市場信心強勁，行情仍將續創新高。

也有中立派點出市場情緒化，「短期市場不是很吃情緒波動嗎」、「有心的話 要控多少點都沒差 重點是你的股票有沒有漲」，提醒投資人應回歸個股基本面。

