不上班8個月沒事幹也沒差？網靠每月領1萬股息：過得比以前還健康快樂

在Dcard上，有位網友分享自己今年以來「整整八個月沒上班」的近況，不但完全沒有焦慮，反而每天規律運動、看劇、吃飯睡覺，過得比打工還充實。靠著過去累積的股息每月約7千～1.2萬，加上穩定的股票獲利，住家裡沒有房租壓力，簡單生活也能過得舒適又愜意。

貼文一出，引來超過300則留言討論，許多人直呼羨慕：「超爽的，我也是～不上班比買任何物質都還爽」、「物慾低又住家裡，完全理想型」，也有網友分享自己每月領2萬股息但仍不敢離職，「怕一躺就起不來了」，更有網友設定目標：「存4千萬，一年躺平200萬被動收入」。

也有不少人理性補充「快樂是會消退的」，留言指出：「我確信你兩年內就會感到無聊，甚至陷入低潮」，甚至分享親身經驗，「躺平久了心會空、會麻木」、「生活像溺水，少了工作刺激很難重燃熱情」，引發熱烈共鳴。這也反映「不上班」雖爽，但並非所有人都適合。

除了「爽」與「無聊」的兩極回應外，有不少留言呈現一種介於其中的中庸狀態。例如：「目前股息約1萬，還是選擇兼職增加互動」、「躺平時間多做家務、出國看展、早上聽財經直播、研究食譜，從沒覺得無聊」，讓人看到即便不上班，也能過得比朝九晚五更認真、更有品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。