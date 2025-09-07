快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

不上班8個月沒事幹也沒差？網靠每月領1萬股息：過得比以前還健康快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
月領7000至1.2萬股息，就夠支撐生活？網友親身實測：只要物慾低、開銷省，躺平也能過好日子。圖／本報資料照片
月領7000至1.2萬股息，就夠支撐生活？網友親身實測：只要物慾低、開銷省，躺平也能過好日子。圖／本報資料照片

在Dcard上，有位網友分享自己今年以來「整整八個月沒上班」的近況，不但完全沒有焦慮，反而每天規律運動、看劇、吃飯睡覺，過得比打工還充實。靠著過去累積的股息每月約7千～1.2萬，加上穩定的股票獲利，住家裡沒有房租壓力，簡單生活也能過得舒適又愜意。

貼文一出，引來超過300則留言討論，許多人直呼羨慕：「超爽的，我也是～不上班比買任何物質都還爽」、「物慾低又住家裡，完全理想型」，也有網友分享自己每月領2萬股息但仍不敢離職，「怕一躺就起不來了」，更有網友設定目標：「存4千萬，一年躺平200萬被動收入」。

也有不少人理性補充「快樂是會消退的」，留言指出：「我確信你兩年內就會感到無聊，甚至陷入低潮」，甚至分享親身經驗，「躺平久了心會空、會麻木」、「生活像溺水，少了工作刺激很難重燃熱情」，引發熱烈共鳴。這也反映「不上班」雖爽，但並非所有人都適合。

除了「爽」與「無聊」的兩極回應外，有不少留言呈現一種介於其中的中庸狀態。例如：「目前股息約1萬，還是選擇兼職增加互動」、「躺平時間多做家務、出國看展、早上聽財經直播、研究食譜，從沒覺得無聊」，讓人看到即便不上班，也能過得比朝九晚五更認真、更有品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

離職

相關新聞

不上班8個月沒事幹也沒差？網靠每月領1萬股息：過得比以前還健康快樂

在Dcard上，有位網友分享自己今年以來「整整八個月沒上班」的近況，不但完全沒有焦慮，反而每天規律運動、看劇、吃飯睡覺，過得比打工還充實。靠著過去累積的股息每月約7千～1.2萬，加上穩定的股票獲利，住

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

美國總統川普終於簽下行政命令，確定日本商品適用「15%不疊加」的對等關稅特例，且汽車稅率從27.5%大幅調降至15%。由於汽車是日本出口命脈，消息一出，日本經濟大臣赤澤亮正也在X平台直呼「終於！」。

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

當科技產業處於樂觀、成長的時期，最容易出現科技公司的併購案，因為併購公司趁著財大、勢大，想藉由併購快速掌握市場先機，例如最近英國媒體Techradar就臆測：Nvidia有可能以730億美元併購聯發科

苦主「放空一路慘被嘎」曝經驗談！網勸：多空都做勝率+50％

股票操作是門學問。一名網友在PTT分享期貨操作心得，表示以為大盤「在盤頭」而於23915放空兩口小台，不料當日指數一路拉到24300，讓他「差點扛不住」，進而感嘆期貨「還是專做一邊就好，而且只能做多」。文章引發熱議，留言分成「多頭趨勢派」、「技術與風控派」與「靈活操作派」，也有網友直批原PO追空與槓桿控管不足才是關鍵。

全球核能創高！他直指「綠能成本高」：政策助長亂象

世界核能協會最新報告稱2024年核電發電量創新高，PTT板出現熱帖，網友直指台灣綠能法規鬆散、山坡地砍樹設光電、颱風即釀土石流，離岸風機更成「景觀殺手」，稱花東地方已群起反對；並嘲諷決策者「逆向行駛」，預言綠能廠商難再「好賺」。貼文迅速掀起挺核、疑核與反諷三方交鋒。

全球關稅白談？川普稱敗訴損失極大 網卻樂觀：股市利多

美媒報導美國總統川普警告，若最高法院維持上訴法院「關稅違法」判決，美國恐撤銷對歐、日、韓等協議；他還稱一旦敗訴「美國將遭受極大損失」。此說在PTT掀起熱議：有人直言「撤關稅＝全球股市大利多」、認為市場已提前反映；也有人質疑政府「情勒」司法、政策搖擺增添不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。