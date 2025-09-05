快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

聯合新聞網／ 綜合報導
川普簽署行政命令，日本關稅確定不疊加，汽車稅率降至15％。PTT網友狂刷「反觀」暗酸台灣處境，直呼日本談判太會算。照片／法新社
川普簽署行政命令，日本關稅確定不疊加，汽車稅率降至15％。PTT網友狂刷「反觀」暗酸台灣處境，直呼日本談判太會算。照片／法新社

美國總統川普終於簽下行政命令，確定日本商品適用「15%不疊加」的對等關稅特例，且汽車稅率從27.5%大幅調降至15%。由於汽車是日本出口命脈，消息一出，日本經濟大臣赤澤亮正也在X平台直呼「終於！」。

根據命令內容，日本輸美商品若既有稅率高於15%，將不再額外課徵。措施回溯至8月7日，代表過去多收的關稅將退還給企業。汽車部分，則在命令發布7天後生效，對日本汽車業是重大利多。

不過，日本為換取這份協議，也承諾對美投資5500億美元，並增加美國米的免稅進口量至60萬噸，較原本的35萬噸大幅提升75%。因此不少人質疑，這份協議其實「代價不小」。

在PTT上，許多網友熱烈討論，有人酸「日本太爽了吧」、「反觀跪了還疊加」，也有人提醒「人家付5500E換的阿，反觀要台灣付多少？」更有網友感嘆「鬼島繼續孤兒」、「台灣的還在美國飯店裡等視訊XD」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 稅率 川普 對等關稅

相關新聞

