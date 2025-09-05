發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

當科技產業處於樂觀、成長的時期，最容易出現科技公司的併購案，因為併購公司趁著財大、勢大，想藉由併購快速掌握市場先機，例如最近英國媒體Techradar就臆測：Nvidia有可能以730億美元併購聯發科。

持有聯發科股票的投資人都想要知道：這傳聞有可能嗎？

直接說答案：不可能！最簡單的兩大理由如下：

一、有寡占市場之虞

Nvidia已經是全世界AI產業的龍 頭，也是全球市值最大的公司，而聯發科是全球第二大的手機晶片公司（第一大是高通），一旦併購案成立，那麼Nvidia豈不是成為行動AI裝置核心的巨獸，其他競爭廠商在AI的領域裡將很難生存，聯發科也會因此掉單（因為發哥現在有和Google、Meta合作，但這兩家公司都正想擺脫對Nvidia的依賴）。

所以這項併購勢必會遭到相關科技公司的反對，各國政府也會以當地的反壟斷、反托拉斯法案來嚴審，通過的機率絕對不高、對聯發科不利，那麼Nvidia又怎麼會提出來惹議呢？

二、開價偏低

任何兩家公司的併購案是否成功，併購價格絕對是很重要的關鍵因素，所以還是來提一下：如果Nvidia用這家媒體揭露的730億美元收購價格，換算最近 1美元兌換30.6新台幣的匯價，折合新台幣是2.23兆元。

而現在聯發科在台股的市價，以每股1400元、資本額160億元計算，大約是2.24兆元。併購價、市值兩者之間幾乎沒什麼差價，沒有什麼溢價空間可期，那麼發哥的大股東、員工、廣大的投資者都不會贊成這個收購案的。

審核時間恐阻礙併購效益

不過，就算各國政府願意接案審查、Nvidia也開出合理的價格，但是以聯發科這幾年因為大舉投入未來極度被看好的AI ASIC的領域，明年以後的業績才正要發光發熱，已經有外資機構拉高聯發科的目標價最高到1888元（相當於收購價錢達到950億美元以上）來看，比起數年前Nvidia開出400億美元收購ARM的價格，併購金額整整高出一倍多，各國政府也一定會拉長審查併購案的時間。

如此一來，勢必會削弱這項併購案的效益，還不如Nvidia、聯發科各自在自己擅長的AI領域持續精進、深度合作再合作，這樣對兩家公司都會更好，而咱們台股的第二座護國神山－AI晶片設計產業也就會更穩了啦！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。