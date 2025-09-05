新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

行政院宣布，新青安政策調整，自9月1日起新承作貸款不再計入「72-2不動產放款比」，消息一出，盤中營建股指數大漲近7%，房市終於見到久違的利多。信義房屋企研室曾敬德分析，政策至少帶來三個變化：市場信心回穩、公股銀行承作意願回升，以及低總價產品受惠。

根據金管會統計，新青安自2023年上路至2025年7月底，已核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，但7月起公股銀行受理件數顯著下滑，甚至部分單月僅剩200戶。政策鬆綁後，公股行庫承作量能有望回升，對首購族而言，利率補貼過期後依舊具競爭力。

PTT上卻掀起兩派激辯。一派網友嗨喊「水龍頭給我開到最大」、「房價根本就不會跌 安心買安心賺」、「炒房比炒股安全好賺」，甚至直言「房市大多頭10年 再噴10年」。

但批評聲浪也不小，有人怒轟「行政院真的夠無恥」、「直接把法規當無物」、「炒房政府真是爛透了」、「滅國前最後一撈」。也有人感嘆「這個台灣不能待了 去海外置產才是正途」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。