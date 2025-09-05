槓桿重押PCB停損…4天賠掉97萬！網自嘲：「韭菜如我」

一名網友在PTT股板分享血淋淋的對帳單，表示今年嘗試所謂的「生命週期投資法」，還加上信貸、融資重押定穎投控。沒想到週一在114元追高買進，連跌四天後只好忍痛停損，單筆虧損接近百萬。他自嘲「韭菜如我買進就跌，出場可能要漲了！？」

原PO貼出的對帳截圖顯示，定穎投控持有7萬5千股，損益率-24.83%，帳上虧損達97萬。他坦言自己原本想賺題材波段，但股價短期已從40多元漲到百元以上，風險過高卻還是追進去，加上不停向下攤平，部位太大導致壓力爆棚，最後決定止血。

不少網友給予鼓勵，認為「敢貼賠錢單都是勇者」、「有單就只能推」、「只要還在場內 就有機會賺回來」。但也有人冷酸「生命週期玩4天笑死，生命4天就結束嗎」、「你這不叫生命週期投資法，而是賭博」、「生命周期是這樣用的嗎= =？」。

也有一派網友提醒投資紀律，點出「追高第一原則，沒有獲利絕不加碼」、「往下攤是不是攤太快了」、「停損要放空啊~停損代表不看漲了」。甚至不少人直勸「誠心建議買ETF 你會比較好睡」、「大盤ETF定期定額歡迎你」、「買0050比較沒煩惱」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。