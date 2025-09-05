快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

槓桿重押PCB停損…4天賠掉97萬！網自嘲：「韭菜如我」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出對帳單顯示，定穎投控75,000股停損出場，帳面虧損976,265元，損益率-24.83%。中央社
原PO貼出對帳單顯示，定穎投控75,000股停損出場，帳面虧損976,265元，損益率-24.83%。中央社

一名網友在PTT股板分享血淋淋的對帳單，表示今年嘗試所謂的「生命週期投資法」，還加上信貸、融資重押定穎投控。沒想到週一在114元追高買進，連跌四天後只好忍痛停損，單筆虧損接近百萬。他自嘲「韭菜如我買進就跌，出場可能要漲了！？」

原PO貼出的對帳截圖顯示，定穎投控持有7萬5千股，損益率-24.83%，帳上虧損達97萬。他坦言自己原本想賺題材波段，但股價短期已從40多元漲到百元以上，風險過高卻還是追進去，加上不停向下攤平，部位太大導致壓力爆棚，最後決定止血。

不少網友給予鼓勵，認為「敢貼賠錢單都是勇者」、「有單就只能推」、「只要還在場內 就有機會賺回來」。但也有人冷酸「生命週期玩4天笑死，生命4天就結束嗎」、「你這不叫生命週期投資法，而是賭博」、「生命周期是這樣用的嗎= =？」。

也有一派網友提醒投資紀律，點出「追高第一原則，沒有獲利絕不加碼」、「往下攤是不是攤太快了」、「停損要放空啊~停損代表不看漲了」。甚至不少人直勸「誠心建議買ETF 你會比較好睡」、「大盤ETF定期定額歡迎你」、「買0050比較沒煩惱」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00918高填息實力曝光！阿格力：9次配息已有6次順利填息

配息腰斬00713剩0.78元…0056、00878、00919同樣下修！網：高股息真沒救了

太狠了！00922台積電權重38％…老牛：小資2萬直通護國神山

鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

相關新聞

槓桿重押PCB停損…4天賠掉97萬！網自嘲：「韭菜如我」

一名網友在PTT股板分享血淋淋的對帳單，表示今年嘗試所謂的「生命週期投資法」，還加上信貸、融資重押定穎投控。沒想到週一在114元追高買進，連跌四天後只好忍痛停損，單筆虧損接近百萬。他自嘲「韭菜如我買進

鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

行政院4日院會拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限，並回溯自9月1日起適用；目的是釋放銀行放貸量能、紓解「房貸荒」。金管會說明，新青安自2023年8月上路，至今年7月底累計核貸近13萬戶、約9,994億元；因公股行庫72-2比率逼近內部預警，影響首購與自住需求，政府據此調整，並要求落實授信5P與杜絕人頭、炒房及搭售保單等不當行為。

AI、無人機點火 全球軍事航太迎多頭！軍工股漲多能上車？17檔概念股一次看

隨著台灣的國防預算可望持續攀高，軍工股近來表現頗為強勢。不過，在股價大漲一波後，仍須慎選真正在軍工產業業績上有成長的公司。

中國信用卡業務降溫！網曝「經濟轉弱」：股市越爛越噴

中國多家國有與股份制銀行上半年信用卡貸款餘額、交易量與流通卡數同步走弱，不良率上升；監管端並取消信用卡透支利率上下限與相關揭露規定。消息引發PTT討論，網友關注「信用卡能否代表景氣」、以及對台股與陸港股投資情緒的外溢影響，有人直言「股市猛噴、經濟卻轉弱」的背離更值得警惕。

房貸水龍頭開…新青安鬆綁利多引爆！11檔營建股10點半前齊鎖漲停

行政院拍板將「新青安」貸款排除在《銀行法》72-2限制之外，被市場視為房貸荒的解方。利多傳出後，營建族群率先引爆資金行情，截至今（4）日上午10點半，已有超過11檔個股同步攻上漲停板，成為盤面最大亮點

中國C919自製夢幻滅！全網酸爆「拼裝車」：只有空姐是國產

中國商飛 C919 再成市場焦點。外電與社群貼文指出，在美方收緊對中民航引擎與關鍵零件供應、且機隊可靠度遭質疑的背景下，C919 今年交付進度受阻；相關貼文在 PTT 引發熱議。多數網友認為 C919 對歐美供應鏈依賴度高，航空公司續採購波音 737 與空巴 A320 屬務實選擇；也有人質疑單一來源稱「今年只交付 1 架、故障率極高」的說法，主張以正式交付與適航公告為準，觀點分歧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。