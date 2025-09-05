鬆綁72-2解決房貸荒挨轟！網酸：在台炒房無敵 預言營建股要噴了

行政院4日院會拍板，將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限，並回溯自9月1日起適用；目的是釋放銀行放貸量能、紓解「房貸荒」。金管會說明，新青安自2023年8月上路，至今年7月底累計核貸近13萬戶、約9,994億元；因公股行庫72-2比率逼近內部預警，影響首購與自住需求，政府據此調整，並要求落實授信5P與杜絕人頭、炒房及搭售保單等不當行為。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言「水龍頭真的要開了」，感嘆近期許多符合資格者貸不到款，如今政策迅速放寬，質疑「在台灣炒房無敵了吧？」該貼文隨即引出大批回應，討論焦點從房市走勢、法規正當性，到青年負擔與金融穩定風險全面炸裂。

就市場面向，許多網友直覺反應「大爆噴」、「營建股井噴」、「火車頭啟動」，有人自曝「還好小買一些營建放著」，也有人喊「現在抄底太慢了」。另一派則認為前陣子因「貸不出來」而認賠者將「哭死」，預期建商、代銷可望加速交屋解套，股市與房市將出現「資金回流」連動。

在法規與程序面，爭議最烈的是「行政院能否繞過72-2」。不少留言質疑「行政命令可以凌駕法律嗎？」、「不修法可以直接排除？」也有人主張專案本就該優先首購，「給沒有72-2限制的土銀專案處理」之類折衷方案亦被提出；另有人搬出條文與過往函釋爭辯適用邊界，顯示基層對法遵與監理權責的敏感度上升。

關於政策影響，社群意見兩極：支持者稱「德政」、「照顧首購」，認為住宅逾放比率低、風險可控，放寬可縮短等待、避免誤傷自住需求；反方則直指「政府帶頭炒房」、「飲鴆止渴」，擔憂「次貸2.0」、「法拍潮」與「青年收入75%繳房貸」的壓力擴大，進一步拖累生育率與內需結構。有網友延伸到貨幣政策與金融穩定，認為72-2原意是分散授信集中度，如今打開水閘恐使銀行風險承擔上移、最終仍回到公部門買單。

實務層面討論也很熱：有人追問「利率多少？」「不用修法嗎？」亦有人提醒「新青安本來就較難被卡，會被擋多因收入、成數與風控」，呼籲別把所有核貸不順都歸咎72-2。整體而言，消息面瞬間改變市場預期，支持者看見「量能回來、交屋可解」的短期利多；反對者則聚焦「法規邏輯與長期風險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。