全球關稅白談？川普稱敗訴損失極大 網卻樂觀：股市利多

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普周三（3日）晚間請求最高法院快速審理關稅上訴案。路透
美媒報導美國總統川普警告，若最高法院維持上訴法院「關稅違法」判決，美國恐撤銷對歐、日、韓等協議；他還稱一旦敗訴「美國將遭受極大損失」。此說在PTT掀起熱議：有人直言「撤關稅＝全球股市大利多」、認為市場已提前反映；也有人質疑政府「情勒」司法、政策搖擺增添不確定性。

依外電整理，涉案關稅包括今年2月對中加墨、4月對多國的「對等關稅」，但不影響鋼鋁等既有授權。專家評估，最高法院雖由保守派占多數，但由於爭點新、牽涉權力邊界，最終結果難料；另有前官員指出，與盟友的多為「框架協議」，具調整彈性。

原PO解讀更為樂觀：若關稅被判違法、協議撤回，將釋放全球風險偏好，對股市是「超級大利多」，對中國關稅亦見轉圜。他認為，美股與台股有望受惠風險溢價回落。

留言分歧明確：一派押注「撤關稅即噴」，喊話「ALL IN」；「不會敗訴派」則稱「最高法院多己方」，或將宣示違憲但給行政與國會補程序時間。也有人提醒「投資承諾未必作廢，但談判籌碼要重算」，更關注企業與供應鏈的實際落地。

延伸討論聚焦三點，一、政策可預期性：反覆加減稅與司法攻防，恐損及盟友互信；二、市場定價：若撤稅早被預期，真正裁決落地的邊際反應恐鈍化，反之不撤則回吐；三、台股影響：半導體與外銷權值對貿易緊張度敏感，樂觀者喊「上看三萬」，保守者則提醒留意通膨、美元與美債利率的連動效應，避免情緒化追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 美國 台股 關稅 川普 最高法院

