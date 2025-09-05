全球核能創高！他直指「綠能成本高」：政策助長亂象

世界核能協會最新報告稱2024年核電發電量創新高，PTT板出現熱帖，網友直指台灣綠能法規鬆散、山坡地砍樹設光電、颱風即釀土石流，離岸風機更成「景觀殺手」，稱花東地方已群起反對；並嘲諷決策者「逆向行駛」，預言綠能廠商難再「好賺」。貼文迅速掀起挺核、疑核與反諷三方交鋒。

根據媒體報導，報告指出2024年全球核電量達2667TWh、改寫歷史高點；法國恢復機組挹注增量，當年新開工9座、以中國居多，亦有台灣核三等4座除役；平均容量係數升至83%。報告並提到AI資料中心推升用電，科技巨頭倡議2050年核電翻三倍。原文脈絡為「全球回流核能、加速新建與延役」。

一名網友在PTT轉貼新聞，他的核心主張聚焦「綠能外部成本」：光電侵擾環境、離岸風機破壞景觀與漁權，地方反彈擴大；在台政策卻仍大力推進。他進一步點名特定綠能業者「撈過界」，批評政策與市場機制助長亂象，呼籲重新檢視能源路線，嘲諷式結語「路上一堆人逆向」影射政策方向錯位。

留言分歧鮮明，「挺核派」強調核能被部分國家認列為低碳電力，延役CP值高、可穩定供電以承接AI需求，主張「先延役、後新建」或推小型模組化反應爐（SMR），也有人直言「以核養綠不衝突」。另有「投資面」討論：鈾礦、濃縮燃料與SMR概念股是否受惠、台灣是否存在核能投資標的等。

「疑核派／反核派」則追問關鍵痛點：核廢料最終處置場在哪？誰願意蓋在自家附近？地震與海嘯風險如何負擔？亦有人指出新機組興建期長、成本高，舊機退役速度與市佔變化需務實面對；還有人強調台灣工安文化與治理品質，質疑「相信核電、不一定相信本土施工與維運」。

延伸觀點則回到「現實電價與產業競爭力」：有網友直指台電虧損與漲價壓力、綠能擴張的環境代價與社會接受度，呼籲別用單一口號綁架能源政策。整體而言，板上共識並未一面倒：一派訴求把核能納入穩定基載、與再生能源協調並進；另一派堅持先解核廢與風險治理，再談擴核。能源選擇終局，仍繫於成本、工期、區域正義與社會信任的平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。