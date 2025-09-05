苦主「放空一路慘被嘎」曝經驗談！網勸：多空都做勝率+50％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今年下半年來，台股不斷創高走揚，自營商大買逾千億元是推升行情攀高的關鍵。聯合報系資料照
股票操作是門學問。一名網友在PTT分享期貨操作心得，表示以為大盤「在盤頭」而於23915放空兩口小台，不料當日指數一路拉到24300，讓他「差點扛不住」，進而感嘆期貨「還是專做一邊就好，而且只能做多」。文章引發熱議，留言分成「多頭趨勢派」、「技術與風控派」與「靈活操作派」，也有網友直批原PO追空與槓桿控管不足才是關鍵。

原PO回顧兩天前在23915進場放空，認為就算23900以上放空，虧損應有限，未料行情單日直線上衝至24300，空單瞬間承壓。他據此下結論：與其多空雙做，不如「專做一邊、偏多為主」。該說法立刻引出不同意見，有人直言「多空都做勝率50%」、「做空也能賺，只是要快、下跌快上漲慢」，也有人反嗆「今年明顯大多頭，空軍活該被嘎」。

「多頭趨勢派」主張順勢而為，指稱「企業獲利向上，資金寬鬆、國安撐盤時做空等同逆風」，甚至預估「今年至少26000」。有人強調「月線附近買往上玩很多遍」、「做多無敵、跌幾天很快就有FED或政策兜底」，並提醒空點選擇「24500以上」較安全，低檔追空風險極高。

「技術與風控派」則聚焦交易紀律：認為兩天前以60分K觀察放空不算錯，但「反轉漲回入場價就該停損甚至反手」，否則易被V轉吞噬；也有人提醒「做空要跑得快、別想賺大波」、「保證金要放滿才扛得住」、「可用選擇權對沖」，並點名原PO問題在於「盲目追空、無明確策略」，非單純「做空不可行」。

「靈活操作派」主張情境彈性：有人提議「24300壓力再空」、「高檔拉高空、不要追」，也有人分享「日內空到高點很開心」、「多空雙押，以停利一邊、改攤平另一邊」。亦有網友鼓勵「再撐一下會贏」、「24000以上空、24000以下多是送分題」，但也有人反對「加碼攤平」，認為容易越套越深。

不少留言直白吐槽原PO操作：「兩口小台就扛不住可改微台」、「才400點就撐不住」、「手腳不夠快還學人放空」，也有人點出本質是「零和遊戲、有輸有贏」，並提醒「賭徒心態終究會把贏回去」。綜合討論，板上共識傾向於：在多頭結構未壞之前，做空必須更講究進出點與風控；與其情緒化追空，不如建立紀律、善用停損與對沖工具，否則容易在急漲V轉中成為「燃料」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

