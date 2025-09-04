房貸水龍頭開…新青安鬆綁利多引爆！11檔營建股10點半前齊鎖漲停

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
截至9月4日上午10點半，永信建（5508）、御嶺（3522）、國建（2501）、欣巴巴（9906）、全坤建（2509）、聯上（4113）、京城（2504）、三發地產（9946）、愛山林（2540）、聯上發（2537）等營建股齊封漲停，市場熱烈反映新青安排除72-2限制的政策利多。中央社
行政院拍板將「新青安」貸款排除在《銀行法》72-2限制之外，被市場視為房貸荒的解方。利多傳出後，營建族群率先引爆資金行情，截至今（4）日上午10點半，已有超過11檔個股同步攻上漲停板，成為盤面最大亮點。

截至9月4日上午10點半，永信建（5508）、欣巴巴（9906）、御嶺（3522）、愛山林（2540）、國建（2501）、聯上（4113）、三發地產（9946）、全坤建（2509）、京城（2504）、聯上發（2537）等營建股齊封漲停，顯示市場搶先反映新青安排除72-2限制的利多題材。

《銀行法》72-2原本規定，銀行資金只能有三成能投向不動產放款。由於新青安推動後，公股銀行水位逼近警戒線，造成部分購屋族貸不出款項，形成「房貸荒」。如今排除新青安計入比率，相當於釋出額度，市場率先反映。

專家提醒，鬆綁僅針對額度計算方式，不代表全面放水。央行的信用管制仍在位，多屋族成數限制並未改變，銀行對財務審核依舊嚴格。政策短期可望協助首購與自住客，但是否帶動交易量回升，仍待觀察。

今日營建股的漲停潮，展現市場對政策利多的敏感度。投資人後續應留意行政院正式說明、銀行授信實務，以及央行是否加強管制，才能判斷這波資金行情能否延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

央行 房貸 營建股 新青安

