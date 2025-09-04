房貸水龍頭開…新青安鬆綁利多引爆！11檔營建股10點半前齊鎖漲停

美國撤銷台積電南京廠VEU，經濟部表示，此舉不影響台積電競爭力。對此PTT有網友嘲諷「沒有影響、頂多3%、基本面良好，各位多蛙不用擔心」，貼文掀討論。多數網友認為南京廠屬成熟製程、占比小，市場反應不致失控；但也有人質疑政府深夜回應像在「維穩」，提醒仍有營運不確定性與政策壓力，觀點分歧。

2025-09-04 09:15