聯合新聞網／ 綜合報導
行政院拍板「新青安」排除72-2限制，房貸水龍頭全面放寬。支持者喊解決房貸荒，批評者則憂心房價再被推升。圖／聯合報系資料照片
行政院拍板「新青安」重大鬆綁！最新決議將青年安心成家貸款排除《銀行法》72-2的不動產放款比率限制，並回溯自9月1日生效。這意味著銀行辦理新青安時，不再受30%上限卡關，房貸荒問題有望緩解。

數據顯示，自2023年8月上路以來，新青安已累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，七成以上都是40歲以下族群。不過，由於公股銀行72-2水位逼近警戒值，導致部分符合資格的民眾貸款遭延宕，甚至差點交屋失敗，因此引發社會高度關注。

政策放寬後，行政院與金管會同步強調，資源應真正用於自住購屋，銀行也不得再藉機搭售房貸壽險或進行不當推銷，並建立申訴機制。政府喊話，此舉是要確保剛性需求、減少首購族被「貸不出」的風險。

不過在PTT上，網友反應極為兩極。一派人直呼「水龍頭開了」、「營建股井噴」、「房價根本降不了」，甚至有人酸「政府帶頭炒房」。另一派則認為「本來新青安就不該被卡」、「這才是真正的德政」，覺得能解決自住需求才是重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國C919自製夢幻滅！全網酸爆「拼裝車」：只有空姐是國產

中國商飛 C919 再成市場焦點。外電與社群貼文指出，在美方收緊對中民航引擎與關鍵零件供應、且機隊可靠度遭質疑的背景下，C919 今年交付進度受阻；相關貼文在 PTT 引發熱議。多數網友認為 C919 對歐美供應鏈依賴度高，航空公司續採購波音 737 與空巴 A320 屬務實選擇；也有人質疑單一來源稱「今年只交付 1 架、故障率極高」的說法，主張以正式交付與適航公告為準，觀點分歧。

重大鬆綁！新青安排除72-2、回溯9/1…網炸鍋：營建股井噴or套人之路？

行政院拍板「新青安」重大鬆綁！最新決議將青年安心成家貸款排除《銀行法》72-2的不動產放款比率限制，並回溯自9月1日生效。這意味著銀行辦理新青安時，不再受30%上限卡關，房貸荒問題有望緩解。 編輯推

「美撤TSMC南京廠VEU」不影響競爭力？網看下跌勸快買進

美國撤銷台積電南京廠VEU，經濟部表示，此舉不影響台積電競爭力。對此PTT有網友嘲諷「沒有影響、頂多3%、基本面良好，各位多蛙不用擔心」，貼文掀討論。多數網友認為南京廠屬成熟製程、占比小，市場反應不致失控；但也有人質疑政府深夜回應像在「維穩」，提醒仍有營運不確定性與政策壓力，觀點分歧。

本金100至150萬股票一個月能賺多少錢？網推估：8000到15000元

在Dcard股票板，有網友拋出問題「如果有人本金有100萬到150萬，一般人平均一個月能賺多少算合理？」引來不少留言討論，從「老老實實存大盤」到「短線沖高報酬」都有，觀點落差極大。 有人給出保守

台積電鉅額交易1275元！網酸「仙人指路？其實是仙人跳」

台積電（2330）盤後鉅額交易驚見天價！3日收盤價1160元，卻有12張在盤後配對交易以1275元成交，成交金額1530萬元，比歷史高點1200元還高出75元。消息曝光後，立刻被市場解讀為「仙人指路」

蘇利文批川普把盟友推向中國！網熱議「印度轉向」：關稅50％成導火線

美國對印度加徵關稅生效後，前國安顧問蘇利文痛批川普讓盟友「對美去風險」，PTT隨即掀起討論。有網友以戲謔口吻稱「莫迪老仙」在上合峰會左右逢源，「左手普京、右手習近平」，直指美印關係急凍、四方機制形同終結；不少網友順勢嘲諷川普「又幫中國贏一局」。但也有人提醒，印度一向務實搖擺，未必真與美國決裂，觀點呈兩極。

