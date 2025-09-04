重大鬆綁！新青安排除72-2、回溯9/1…網炸鍋：營建股井噴or套人之路？

行政院拍板「新青安」重大鬆綁！最新決議將青年安心成家貸款排除《銀行法》72-2的不動產放款比率限制，並回溯自9月1日生效。這意味著銀行辦理新青安時，不再受30%上限卡關，房貸荒問題有望緩解。

數據顯示，自2023年8月上路以來，新青安已累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，七成以上都是40歲以下族群。不過，由於公股銀行72-2水位逼近警戒值，導致部分符合資格的民眾貸款遭延宕，甚至差點交屋失敗，因此引發社會高度關注。

政策放寬後，行政院與金管會同步強調，資源應真正用於自住購屋，銀行也不得再藉機搭售房貸壽險或進行不當推銷，並建立申訴機制。政府喊話，此舉是要確保剛性需求、減少首購族被「貸不出」的風險。

不過在PTT上，網友反應極為兩極。一派人直呼「水龍頭開了」、「營建股井噴」、「房價根本降不了」，甚至有人酸「政府帶頭炒房」。另一派則認為「本來新青安就不該被卡」、「這才是真正的德政」，覺得能解決自住需求才是重點。

