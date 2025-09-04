本金100至150萬股票一個月能賺多少錢？網推估：8000到15000元

在Dcard股票板，有網友拋出問題「如果有人本金有100萬到150萬，一般人平均一個月能賺多少算合理？」引來不少留言討論，從「老老實實存大盤」到「短線沖高報酬」都有，觀點落差極大。

有人給出保守答案，認為一般人只要「賺得比銀行利息高就不錯」，或者以大盤長期年化回報推估，合理的範圍大約「每月8000到15000元」，若長期報酬年化接近10%，換算下來也差不多如此。

也有人分享自身經驗。像有網友說投資120萬，每月通常能賺至少1萬，最高曾經一個月獲利9萬，但前提是每天都要盯盤；另一名則分享用本金200萬分帳操作，長波段存股加上短線價差，每月平均大概3到5萬。也有人強調短線獲利驚人，例如本金30萬，單月就靠當沖、隔日沖和除權息賺到30萬以上。

不過也有冷水派提醒風險，直言「平均一個月？反正一定週期來一次崩盤，活得久才重要」，或是「一般人都在賠錢」，甚至有人直白勸退「你會這樣問，還是別進了吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。