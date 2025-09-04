台積電鉅額交易1275元！網酸「仙人指路？其實是仙人跳」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電盤後鉅額交易僅12張卻成交在1275元，比歷史高價還高出75元，引來網友熱議，酸言從「仙人跳」到「烏龍單」全出籠。(本報資料照片)
台積電盤後鉅額交易僅12張卻成交在1275元，比歷史高價還高出75元，引來網友熱議，酸言從「仙人跳」到「烏龍單」全出籠。(本報資料照片)

台積電（2330）盤後鉅額交易驚見天價！3日收盤價1160元，卻有12張在盤後配對交易以1275元成交，成交金額1530萬元，比歷史高點1200元還高出75元。消息曝光後，立刻被市場解讀為「仙人指路」還是單純「手殘」？引發熱議。

不少網友第一時間吐槽「12張幹嘛巨額交易」、「幹嘛不買1170就秒成交了 神經病」、「有低價可以買要多少有多少 買高價根本低能」。也有人認為只是烏龍單，「1175按成1275了吧XD」、「下錯答單尼」、「12張隨便現價收都有」。

另有網友把話說得更直白「仙人指路？我覺得比較像仙人跳」、「比歷史糕點更歷史糕點 現虧75萬」、「現虧一台車」、「這12張超級大學長 套到天荒地老」。還有人酸這類新聞根本沒意義，「左手賣右手== 記者謝囉」。

也有人從陰謀論切入，笑稱「其實是廣告費啦」、「股票版實價登錄炒股？」、「洗錢」，甚至酸「人生趣味解鎖 用12張台積電幫記者寫故事順便刷存在感」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

