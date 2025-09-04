中國C919自製夢幻滅！全網酸爆「拼裝車」：只有空姐是國產

中國商飛 C919 再成市場焦點。外電與社群貼文指出，在美方收緊對中民航引擎與關鍵零件供應、且機隊可靠度遭質疑的背景下，C919 今年交付進度受阻；相關貼文在 PTT 引發熱議。多數網友認為 C919 對歐美供應鏈依賴度高，航空公司續採購波音 737 與空巴 A320 屬務實選擇；也有人質疑單一來源稱「今年只交付 1 架、故障率極高」的說法，主張以正式交付與適航公告為準，觀點分歧。

根據外媒報導，中國商飛 C919 因關鍵零件依賴歐美供應，今年面臨交付困境。美國總統川普更因中國限制磁材出口，宣布停止向中方提供波音零件與引擎，直接影響 C919 製造與維修。另有分析指出，C919 零件進口率可能高達九成，高於官方宣稱的四成，外界嘲諷這架飛機更像「塗上中國塗裝的非中國飛機」。

一名網友在PTT轉貼新聞後指出，C919「故障率極高，今年只交付一架」，推測仍處於調試階段，難怪中國航司續訂波音737與空巴A320。他同時提到「波音、空巴股價今年都漲」，顯示市場對供應鏈不確定性的反應。

多數留言順勢嘲諷「國(組)產大飛機」只是拼裝車，「引擎是罩門」「習近平敢搭再說」，有人更戲稱「C919全機只有空姐是國產的」。也有人搬出數據比對，認為若連交付數都難以穩定，航司實務上自然不敢冒險，全靠波音、空巴維持運能。

不過，也有另一派網友質疑消息來源，認為「僅一架交付」說法與其他媒體數據不符，並提醒 2025 年已有多架陸續交付東航、南航與國航，應避免以單一來源下結論。部分人則指出國產引擎CJ1000A已進入測試，雖距成熟量產仍遠，但不能低估後續進展。討論逐漸延伸至中國科技研發實力、美歐出口管制、適航認證難度等長線變數，顯示市場對C919的疑慮與期待並存。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。