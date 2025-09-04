中國信用卡業務降溫！網曝「經濟轉弱」：股市越爛越噴

快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
中國信用卡業務降溫，股市卻上漲。(中新社)
中國多家國有與股份制銀行上半年信用卡貸款餘額、交易量與流通卡數同步走弱，不良率上升；監管端並取消信用卡透支利率上下限與相關揭露規定。消息引發PTT討論，網友關注「信用卡能否代表景氣」、以及對台股與陸港股投資情緒的外溢影響，有人直言「股市猛噴、經濟卻轉弱」的背離更值得警惕。

根據媒體報導，陸媒統計14家上市銀行，信用卡貸款餘額合計年減、交易金額同比下滑逾一成，多家銀行卡手續費與利息收入同步走低；逾期半年未償餘額近年大增，部分行庫上調催收、關停分中心與縮減聯名卡。同時，央行刪除透支利率上下限與資訊揭露等規定，支持機構「自訂利率」以因應風險，但也使消費者面臨利率上行的壓力。

一名網友在PTT貼文寫到，近來陸港股走強，「復華中國5G」漲近120%，但手上「富邦深100」僅約+40%，萌生「去後山問陳瞎子」的戲謔轉換念頭，想打聽還有哪些陸港股ETF可接。其觀點聚焦在「資產部位再配置」而非景氣本身，意在尋求題材輪動下的更高報酬。

留言多數延伸至投資選擇與指標適切性：一派認為信用卡在中國支付生態中占比下降，應觀察支付寶、微信等消費信貸工具與就業數據、房市去庫存，單看信用卡易失真；也有人回應「越爛越噴」的資金面邏輯，主張政策造市與指數行情主導，順勢配置陸港股標的（如中國50、中國高股息）才是當下解法。

另一派則警示風險：質疑來源立場、提醒信用卡不良上升代表民間槓桿承壓，若疊加利率市場化、銀行縮減卡權益與分中心關閉，恐壓抑內需修復；投資上不宜只看漲幅排名，應留意ETF成分、槓桿曝險與追高風險。綜合而言，論壇在「指標詮釋」與「資產輪動」間分歧加深：有人追題材、有人看基本面，但對風險與報酬不對稱的提醒聲也同步升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

