台股當沖「40至60歲占比逾5成」 網猜原因：中年股神崛起

聯合新聞網／ 綜合報導
中年族群為台股當沖主力。圖／本報資料照片
台灣證交所與櫃買中心統計，今年1至8月當沖交易金額占台股成交量37%以上，永豐金證券進一步揭露，40至60歲族群當沖金額占比高達53.1%，成為市場主力。PTT網友隨即熱議，原PO質疑30歲以下比例低，或與資金有限有關，但同時年輕人用戶數卻快速成長，凸顯世代投資差異。

根據媒體報導，台股當沖降稅優惠延長至2027年底，千分之1.5的稅率持續提供交易誘因。永豐金數據顯示，雖然中壯年資金規模龐大，仍為當沖核心，但30歲以下用戶交易金額在近四年翻倍成長，尤其2022、2023年大舉進場，僅是近兩年增速趨緩，反映市場操作趨於謹慎。

一名網友在PTT上提出看法，認為年輕人因可支配資金有限，短期難以追上中壯年交易金額，但值得注意的是「人數正在快速增加」，顯示未來結構可能出現改變。他強調不該小看年輕投資人的參與力道，尤其在法定開戶年齡下修後，更多新手逐步入場。

留言區不少人直呼「中年股神」才是真正當沖主力，戲稱「少年股神早就變中年了」「阿伯阿姨很有錢」。有人笑稱「隔壁鄰居沖完才去買菜」，甚至有人認為當沖對部分上班族來說「比本業賺得多」。也有人以「沖世代」「中年韭菜」自嘲，點出這群人雖勇於進場，卻也可能承擔龐大風險。

另一派網友則持保留態度，批評「當沖八成是韭菜」「越沖越窮」，認為長線投資如定期定額才是穩健之道。也有人從健康角度調侃「老了心臟不好還沖，小心血壓飆升」。更有人指出，若真能穩賺，「中年還需要天天衝嗎？」質疑多數人恐怕難逃輸多贏少的宿命。整體而言，論壇氛圍在調侃與反思間交錯，顯示當沖雖為市場動能，卻也是風險與爭議並存的投資方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 韭菜 台股 當沖 年輕人

