蘇利文批川普把盟友推向中國！網熱議「印度轉向」：關稅50％成導火線

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（路透）
美國印度加徵關稅生效後，前國安顧問蘇利文痛批川普讓盟友「對美去風險」，PTT隨即掀起討論。有網友以戲謔口吻稱「莫迪老仙」在上合峰會左右逢源，「左手普京、右手習近平」，直指美印關係急凍、四方機制形同終結；不少網友順勢嘲諷川普「又幫中國贏一局」。但也有人提醒，印度一向務實搖擺，未必真與美國決裂，觀點呈兩極。

根據多家外電與印媒報導，川普在8月接連簽署兩道行政令，對印度輸美商品加徵合計50%關稅，理由包括印度購買俄國能源；新稅自8月27日生效，衝擊紡織、寶石珠寶等勞力密集產業。蘇利文接受Podcast訪談時批評，這場「大規模貿易攻勢」削弱多年對印布局，反讓中國取得外交優勢，並稱部分國家已把美國視為「最大的破壞者」。

一名網友在PTT轉貼新聞，他的心得集中在「印度趁勢加碼多邊外交」，他以莫迪在上合峰會高調互動、對中俄釋善意舉例，解讀為對美關稅的正面反制；並渲染「莫迪多次拒接川普電話」「美印撕破臉」等情節，甚至延伸到「美國全球品牌進馬桶」的論述，結論指向美國對外關係受損、金融市場情緒不安。

留言多數順著原PO語氣發揮，認為「川普團結了對手」「美國信用被揮霍」，有人嘲諷四方機制「玩完」、預言「美國陣營分崩離析」；也有人強調人口與市場對比，稱「中國－印度－俄羅斯抱團」，美國難同時制衡。部分投資向回應則把焦點放在ETF與商品行情，認為地緣變局可能利多陸股、對印股未必有利。

另一方面，反方網友提醒勿過度解讀：指出印度長期「多邊平衡」，與俄關係素來密切、對中仍存邊界矛盾；關稅或促使印度討價還價，但不代表結構性倒向中俄。有論者補充，美國仍握有關鍵終端市場與技術、盟友網絡未解體，後續仍看談判節奏與政策微調。整體而言，論壇呈現情緒化戲謔與理性拆解並陳，短線輿論偏向唱衰川普，但中長期走勢仍待觀察。

